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Гривню девальвує лише паніка:
ринкових причин для...

Гривню девальвує лише паніка: ринкових причин для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 10:56

Гривню девальвує лише паніка: ринкових причин для...

Пропонуємо до обговорення:
Інвестори не бачать ринкових причин девальвації гривні.

Дивися повний текст Гривню девальвує лише паніка: ринкових причин для зростання курсу долара немає - експерти.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 10:56

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