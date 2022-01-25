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Гривню девальвує лише паніка: ринкових причин для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 січ, 2022 10:56
Пропонуємо до обговорення:
Інвестори не бачать ринкових причин девальвації гривні.
Дивися повний текст Гривню девальвує лише паніка: ринкових причин для зростання курсу долара немає - експерти
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Додано: Сер 26 січ, 2022 10:56
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