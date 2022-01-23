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Який податок треба встигнути сплатити до кінця січня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 січ, 2022 15:19
Пропонуємо до обговорення:
28 січня 2022 року — останній день сплати у цьому місяці ПДФО від отриманих відсотків за депозитами.
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Додано: Сер 26 січ, 2022 15:20
Новость для банков и кредитных союзов?
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