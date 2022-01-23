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Який податок треба встигнути
сплатити до кінця січня

Який податок треба встигнути сплатити до кінця січня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 15:19

Який податок треба встигнути сплатити до кінця січня

Пропонуємо до обговорення:
28 січня 2022 року — останній день сплати у цьому місяці ПДФО від отриманих відсотків за депозитами.

Дивися повний текст Який податок треба встигнути сплатити до кінця січня.
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