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В Україні пропонують запровадити сімейне оподаткування:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 січ, 2022 16:32
страховые выплаты оказывается это доход )))) "люди которые должны принимать таблетки - принимают законы"
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aleksm1980
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 16:39
А воровать деньги не пробовали? Деньги надо использовать по назначению, то есть на благо налогоплательщиков.
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krylow_serg
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 16:43
В первую очередь отчитываться будут депутаты про свои доходы перед электоратом.
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natali_com
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 16:59
Это когда нибудь закончится?!!! Налог на кота и собаку ещё нужно ввести. А за попугая и аквариум ещё и коммуналку давайте отдельно платить.
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work_rest_post
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 17:09
natali_com написав:
В первую очередь отчитываться будут депутаты про свои доходы перед электоратом.
Ни перед кем они не отчитывались и отчитываться не будут. Столько комментов от недовольных новорегов, а в итоге все утрутся и заплатят. ФОПам уже дали понять, где их место.
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phantom_systems
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 17:40
А кошку тоже вносить, могу частями мышей налог платить😁😁😁😁
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ivan1009siv
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:35
Бред. Ужас. Кошмар!!!
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tatiananikoliuk1987
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Додано: Суб 29 січ, 2022 00:26
Воно то й корисно,але там у Штатах, Швейцарії, Бельгії, Японії.
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bodik05031983
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Додано: Суб 29 січ, 2022 07:55
Теперь при закупке товара с Китая Я буду обязан заплатить налог от суммы свыше 150 евро, после продажи ее на территории Украины Я обязан заплатить налог, после чего подать годовую декларацию и заплатить налог, а на оставшиеся деньги сходить в магазин и оплатить налог, который Я уже оплатил несколько раз... А не хотели бы они сходить в длительное эротическое петушествие?
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lisnyi_a
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Додано: Суб 29 січ, 2022 13:39
Зе со своими Несслугами обнаглели в край-с населения готовы последние трусы снять,а экономику поднять мозгов нет,проще в с кармана граждан
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el_sklyarova58
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