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В Україні пропонують запровадити
сімейне оподаткування:...

В Україні пропонують запровадити сімейне оподаткування:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 16:32

страховые выплаты оказывается это доход )))) "люди которые должны принимать таблетки - принимают законы"
aleksm1980
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 16:39

А воровать деньги не пробовали? Деньги надо использовать по назначению, то есть на благо налогоплательщиков.
krylow_serg
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 16:43

В первую очередь отчитываться будут депутаты про свои доходы перед электоратом.
natali_com
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 16:59

Это когда нибудь закончится?!!! Налог на кота и собаку ещё нужно ввести. А за попугая и аквариум ещё и коммуналку давайте отдельно платить.
work_rest_post
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 17:09

  natali_com написав:В первую очередь отчитываться будут депутаты про свои доходы перед электоратом.

Ни перед кем они не отчитывались и отчитываться не будут. Столько комментов от недовольных новорегов, а в итоге все утрутся и заплатят. ФОПам уже дали понять, где их место.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 17:40

А кошку тоже вносить, могу частями мышей налог платить😁😁😁😁
ivan1009siv
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:35

Бред. Ужас. Кошмар!!!
tatiananikoliuk1987
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 00:26

Воно то й корисно,але там у Штатах, Швейцарії, Бельгії, Японії.
bodik05031983
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 07:55

Теперь при закупке товара с Китая Я буду обязан заплатить налог от суммы свыше 150 евро, после продажи ее на территории Украины Я обязан заплатить налог, после чего подать годовую декларацию и заплатить налог, а на оставшиеся деньги сходить в магазин и оплатить налог, который Я уже оплатил несколько раз... А не хотели бы они сходить в длительное эротическое петушествие?
lisnyi_a
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 13:39

Зе со своими Несслугами обнаглели в край-с населения готовы последние трусы снять,а экономику поднять мозгов нет,проще в с кармана граждан
el_sklyarova58
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