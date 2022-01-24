Всесвітньо відомий автор книги "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі заявив, що Bitcoin може суттєво подешевшати.
Дивися повний текст Bitcoin може впасти до $20 тис.: яку тактику обрав автор бестселера Роберт Кійосакі.
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Додано: Сер 26 січ, 2022 19:54
Bitcoin може впасти до $20 тис.: яку тактику обрав автор...
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Дивися повний текст Bitcoin може впасти до $20 тис.: яку тактику обрав автор бестселера Роберт Кійосакі.
Додано: Сер 26 січ, 2022 19:54
любимчик всех сетевых напаривателей, но он не илон маск, никого не интересует что он там считает и поэтому биток поднялся на 4тыс
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