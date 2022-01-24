RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Bitcoin може впасти до $20 тис.:
яку тактику обрав автор...

Bitcoin може впасти до $20 тис.: яку тактику обрав автор...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 19:54

Bitcoin може впасти до $20 тис.: яку тактику обрав автор...

Пропонуємо до обговорення:
Всесвітньо відомий автор книги "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі заявив, що Bitcoin може суттєво подешевшати.

Дивися повний текст Bitcoin може впасти до $20 тис.: яку тактику обрав автор бестселера Роберт Кійосакі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97237
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 19:54

любимчик всех сетевых напаривателей, но он не илон маск, никого не интересует что он там считает и поэтому биток поднялся на 4тыс
alik
 
Повідомлень: 24
З нами з: 18.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, moveton, vt313 і 50 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вартість Bitcoin впала до $33 тисяч
R2 » Вів 25 січ, 2022 11:05
1 73
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 січ, 2022 11:05
moveton
Ринок криптовалют «упав», Bitcoin — найдешевший за півроку 1, 2
R2 » П'ят 21 січ, 2022 12:04
12 1240
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 січ, 2022 21:55
LOKY
Галущенко сказав, як Україна може допомогти у захисті ЄС...
R2 » П'ят 21 січ, 2022 13:08
1 106
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 січ, 2022 13:08
Lunar

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2954)
26.01.2022 20:45
Рынок ОВГЗ (2579)
26.01.2022 20:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.