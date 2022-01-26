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ПФУ назвав кількість
пенсіонерів в Україні

ПФУ назвав кількість пенсіонерів в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 16:10

ПФУ назвав кількість пенсіонерів в Україні

Пропонуємо до обговорення:
В Україні за останні 10 років на майже 3 млн осіб зменшилася кількість пенсіонерів.

Дивися повний текст ПФУ назвав кількість пенсіонерів в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 16:10

Чому слуги народу весь час кричать про совок, а до цього часу не ліквідували головний совок - закон про довічне утримання суддів. Зарплати їм встановлені супер ринкові, а цей закон в совку вводився для державних людей із зарплатою середньою по промисловості. А тепер по зарплатам перейшли на ринок, ро пенсії залишились в совку. І це позор для держави, коли ті, хто утримує державу отримують 6000 грн., А трутні з майже нульовим крі - 90000 грн.
ovsivolo
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 16:55

Как то не по нашему: Из "зомбоящика" всё время талдычут..."нация стареет...работать некому", а тут прямо, иначе как геноцидом всё это не назвать сложно. Минус ТРИ миллиона.!!! И если "разницу" между 2014 и 2015 годом ещё как-то можно пытаться объяснить - то дальше всё мрачно.
А о пенсии и социальной справедливости лучше вообще молчать.
leoiskander
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 17:46

  ovsivolo написав:Чому слуги народу весь час кричать про совок, а до цього часу не ліквідували головний совок - закон про довічне утримання суддів. Зарплати їм встановлені супер ринкові, а цей закон в совку вводився для державних людей із зарплатою середньою по промисловості. А тепер по зарплатам перейшли на ринок, ро пенсії залишились в совку. І це позор для держави, коли ті, хто утримує державу отримують 6000 грн., А трутні з майже нульовим крі - 90000 грн.

Потому, что даже если _вообще всю_ (а не какую-то "среднерыночную") сумму содержания _всех_ судей разделить на _всех_ пенсов -- там прибавка на уровне чашки капучино получается :lol:
_hunter
 
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