Військовий збір та ЄСВ пропонують скасувати, замість них...
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kravzovandr написав:Интересно комментирующие умеют читать Згідно з документом, до 2026 року буде встановлено тимчасовий розмір ПДФО:
з 1 січня 2023 року до 31 грудня 2023 року включно — 29%; з 1 січня 2024 року до 31 грудня 2024 року — 26%; з 1 січня 2025 року до 31 грудня 2025 року – 23%.
Тобиш всех уравняли и единый налог мы будем платит как физлица уже не 19,5 а все 29. Потом окей 26 а потом 23. Ну а потом возможно 20. Я вот например не готов этому государству платить 30 процентов вместо 20.
Чому Ви думаєте що Ви сьогодні платите 19,5%...Тому що так вам написали в квитанції... Чи тому що агентом по сплаті ЄСВ - є працедавець? Але агент по сплаті..не заробляє для Вас ЄСВ...він забирає з Вашого Вами заробленого і просто передає... Фактично законопроект передбачає Що з заробленого Вами буде платитись менше в Державу.... Зараз реально 22+19,5=31,5...якщо в лоб і не уточнювати про ПДВ і бази нарахування.... Так от 31,5 - пропонують замінити на 29%-26%-23% Як на мене мінус 3% від заробленого податків кожного року на ФондОплатиПраці - це позитив...
postsilverbox написав:Пока работодатель будет платить налог за работника, такой как ЕСВ и ему подобные, толку с выводом зарплат из тени не будет. Налог должен платить каждый со своей прибыли, работодатель свои, а работник со своей прибыли, т.е., зарплаты. Тогда будет всё справедливо и не нужны будут конверты.
И тем не менее, начиная с 2014 года примерно вижу устойчивый процесс легализации зп. Ещё в 2010 большинство друзей и знакомых получали часть в конвертах. На сегодня- все по- белому практически работают. По собеседованиям даже смотрю- у 90% кандидатов требование -белая зп. Уже конверт-как бы дичь и признак несерьезной конторы. Все хотят быть социально хоть как-то защищены.
postsilverbox написав:Пока работодатель будет платить налог за работника, такой как ЕСВ и ему подобные, толку с выводом зарплат из тени не будет. Налог должен платить каждый со своей прибыли, работодатель свои, а работник со своей прибыли, т.е., зарплаты. Тогда будет всё справедливо и не нужны будут конверты.
И тем не менее, начиная с 2014 года примерно вижу устойчивый процесс легализации зп. Ещё в 2010 большинство друзей и знакомых получали часть в конвертах. На сегодня- все по- белому практически работают. По собеседованиям даже смотрю- у 90% кандидатов требование -белая зп. Уже конверт-как бы дичь и признак несерьезной конторы. Все хотят быть социально хоть как-то защищены.
"Социально хоть как-то защищены" могут быть только лица, имеющие негосударственный пенсионный фонд в своём матрасе:
Той хто ніколи не нараховував зарплати + не розуміє що слово зар/плата це зароблені гроші..той думає що платиться з зарплати 34% Насправді Сьогодні Спочатку працівник СТВОРИВ - ________________________12000 одиниць З них підприємство в першу чергу сплатило ПДВ - ______2000 одиниць Потім це саме підприємство(підприємець) сплатив ЄСВ -_1804 одиниці Потім сам працівник зобовязаний сплатити ПДФО і ВЗ -__1598 одиниці І вже в самому кінці отримав на руки 12000-2000-1804-1598=6598 одиниць таким чином 6598/12000=55% на руки - 45% забрала Держава.
Карл Маркс в гробу уже несколько раз бы перевернулся от такой экономики. "З них підприємство в першу чергу сплатило ПДВ". А скількі відшкодувало ? Чи працюємо з нульовими витратами ? "(підприємець) сплатив ЄСВ + сам працівник зобовязаний сплатити ПДФО і ВЗ". Реально ? Вот прям 100% процентов заработка предприятия идет на зарплату ? Если фонд з/п вместе с налогами больше 20%, то такое предприятие нужно закрывать, если конечно у собственников в статуте не написано "благодійна діяльність". Суммарная налоговая нагрузка реально работающего предприятия редко когда превышает 10-15%. Но если Вы платите 45% державе, то послушайте совета - не занимайтесь бизнесом, не ваше это.
1. Прав yuluk - внесла фракция "Голос", вероятность принятия его практически равна 0.
2. Прав и dimonasvilli, написав
сейчас платим 19,5% , а будем платить 20%
Почему-то никто кроме него не вчитался ни в текст заметки, а там речь идет о рус. - НДФЛ - "налог на доходы физических лиц" укр. - ПДФО - "податок на доходи фізичних осіб"
З 2011 року ставки податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) визначаються в IV-му розділі Податкового кодексу України (ПКУ). Зазначимо, що для переважної більшості співгромадян та в переважній більшості випадків ставка ПДФО (або, як його ще називають, прибуткового податку), з 2016 року становить 18%.
budivelnik написав:Чому Ви думаєте що Ви сьогодні платите 19,5%...Тому що так вам написали в квитанції... Чи тому що агентом по сплаті ЄСВ - є працедавець? Але агент по сплаті..не заробляє для Вас ЄСВ...він забирає з Вашого Вами заробленого і просто передає...
спірне питання, тому що сплачене єсв працедавцем (22%) в доходах робітника ніяк не фігурує.
budivelnik написав:Зараз реально 22+19,5=31,5...якщо в лоб і не уточнювати про ПДВ і бази нарахування.... Так от 31,5 - пропонують замінити на 29%-26%-23% Як на мене мінус 3% від заробленого податків кожного року на ФондОплатиПраці - це позитив...
Той хто ніколи не нараховував зарплати + не розуміє що слово зар/плата це зароблені гроші..той думає що платиться з зарплати 34% Насправді Сьогодні Спочатку працівник СТВОРИВ - ________________________12000 одиниць З них підприємство в першу чергу сплатило ПДВ - ______2000 одиниць Потім це саме підприємство(підприємець) сплатив ЄСВ -_1804 одиниці Потім сам працівник зобовязаний сплатити ПДФО і ВЗ -__1598 одиниці І вже в самому кінці отримав на руки 12000-2000-1804-1598=6598 одиниць таким чином 6598/12000=55% на руки - 45% забрала Держава.
Карл Маркс в гробу уже несколько раз бы перевернулся от такой экономики. "З них підприємство в першу чергу сплатило ПДВ". А скількі відшкодувало ? Чи працюємо з нульовими витратами ?
Чим теоретик - відрізняється від практика? Теоретик - все знає...але нічого не має Практик - може й не все знає...але там де заробляє, знає навіть те , до чого теоретики ніколи і не звертали уваги. Так от, по відшкодуванню... Так, коли щось купуєш(товари/послуги) - той хто тобі продає- виписує податкову накладну..яку ти виставляєш до відшкодування А хто виписує податкову накладну на наступні суми отримані на руки виплачені податки з отриманих на руки (ПДФО і Військовий збір) ЄСВ Як найдете цього когось - тоді й поговоримо про нульові витрати на зарплату....
Nickoss1 написав:"(підприємець) сплатив ЄСВ + сам працівник зобовязаний сплатити ПДФО і ВЗ". Реально ? Вот прям 100% процентов заработка предприятия идет на зарплату ? Если фонд з/п вместе с налогами больше 20%, то такое предприятие нужно закрывать, если конечно у собственников в статуте не написано "благодійна діяльність". Суммарная налоговая нагрузка реально работающего предприятия редко когда превышает 10-15%. Но если Вы платите 45% державе, то послушайте совета - не занимайтесь бизнесом, не ваше это.
1 Звичайно що підприємство у 99,99% все зароблене не витрачає на зарплату... 2 Тепер треба подивитись - а як підприємство витрачає створене його працівниками? є дві половинки Затрати - це зарплата+податки з зарплати+закуплені від інших Прибуток підприємства - це виручка - затрати Як оподатковується прибуток підприємства - 18% прибутковий+20% ПДВ Тому я й писав - зараз зарплата - найбільшоподаткований ресурс.... 3 Якщо не будете мені радити що робити - я не буду казати куди вам йти... Я в бізнесі - 30 років За останні 10 років сплатив більше 3 млн податків...
Ви і далі будете козиряти книжковими знаннями про Маркса? ПС Довідка для книжних хробаків... Податкове навантаження в середньому по Державі на бізнес - визначається дуже просто Беремо ВВП - 4300 млрд грн Бюджет+ПФ..- 1200 млрд+300 млрд=1500млрд грн навантаження 1500/4300=35% Ще будете щось розповідати?
budivelnik написав:Чому Ви думаєте що Ви сьогодні платите 19,5%...Тому що так вам написали в квитанції... Чи тому що агентом по сплаті ЄСВ - є працедавець? Але агент по сплаті..не заробляє для Вас ЄСВ...він забирає з Вашого Вами заробленого і просто передає...
спірне питання, тому що сплачене єсв працедавцем (22%) в доходах робітника ніяк не фігурує.
А кого цікавить - де фігурує? Мене і працівника - цікавить - хто заробив...а кому приписали сплату - справа десята.... Спочатку треба заробити....А знає працівник що він ці суми заробив - чи не знає - йому від цього копати менше не стало.
wild.tomcat написав:
budivelnik написав:Зараз реально 22+19,5=31,5...якщо в лоб і не уточнювати про ПДВ і бази нарахування.... Так от 31,5 - пропонують замінити на 29%-26%-23% Як на мене мінус 3% від заробленого податків кожного року на ФондОплатиПраці - це позитив...
budivelnik написав:Довідка для книжних хробаків... Податкове навантаження в середньому по Державі на бізнес - визначається дуже просто Беремо ВВП - 4300 млрд грн Бюджет+ПФ..- 1200 млрд+300 млрд=1500млрд грн навантаження 1500/4300=35% Ще будете щось розповідати?
Почти, но нужно точнее. И числа от балды, для теоретика нормально, для практика не совсем.
budivelnik написав:Довідка для книжних хробаків... Податкове навантаження в середньому по Державі на бізнес - визначається дуже просто Беремо ВВП - 4300 млрд грн Бюджет+ПФ..- 1200 млрд+300 млрд=1500млрд грн навантаження 1500/4300=35% Ще будете щось розповідати?
Почти, но нужно точнее. И числа от балды, для теоретика нормально, для практика не совсем.