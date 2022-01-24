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Військовий збір та ЄСВ пропонують
скасувати, замість них...

Військовий збір та ЄСВ пропонують скасувати, замість них...
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  #<1234>
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 14:53

  kravzovandr написав:Интересно комментирующие умеют читать Згідно з документом, до 2026 року буде встановлено тимчасовий розмір ПДФО:

з 1 січня 2023 року до 31 грудня 2023 року включно — 29%;
з 1 січня 2024 року до 31 грудня 2024 року — 26%;
з 1 січня 2025 року до 31 грудня 2025 року – 23%.

Тобиш всех уравняли и единый налог мы будем платит как физлица уже не 19,5 а все 29. Потом окей 26 а потом 23. Ну а потом возможно 20. Я вот например не готов этому государству платить 30 процентов вместо 20.
Чому Ви думаєте що Ви сьогодні платите 19,5%...Тому що так вам написали в квитанції...
Чи тому що агентом по сплаті ЄСВ - є працедавець?
Але агент по сплаті..не заробляє для Вас ЄСВ...він забирає з Вашого Вами заробленого і просто передає...
Фактично законопроект передбачає Що з заробленого Вами буде платитись менше в Державу....
Зараз реально 22+19,5=31,5...якщо в лоб і не уточнювати про ПДВ і бази нарахування....
Так от 31,5 - пропонують замінити на 29%-26%-23%
Як на мене мінус 3% від заробленого податків кожного року на ФондОплатиПраці - це позитив...
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 15:28

  postsilverbox написав:Пока работодатель будет платить налог за работника, такой как ЕСВ и ему подобные, толку с выводом зарплат из тени не будет. Налог должен платить каждый со своей прибыли, работодатель свои, а работник со своей прибыли, т.е., зарплаты. Тогда будет всё справедливо и не нужны будут конверты.

И тем не менее, начиная с 2014 года примерно вижу устойчивый процесс легализации зп. Ещё в 2010 большинство друзей и знакомых получали часть в конвертах. На сегодня- все по- белому практически работают. По собеседованиям даже смотрю- у 90% кандидатов требование -белая зп. Уже конверт-как бы дичь и признак несерьезной конторы. Все хотят быть социально хоть как-то защищены.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 15:58

  SMOKE написав:
  postsilverbox написав:Пока работодатель будет платить налог за работника, такой как ЕСВ и ему подобные, толку с выводом зарплат из тени не будет. Налог должен платить каждый со своей прибыли, работодатель свои, а работник со своей прибыли, т.е., зарплаты. Тогда будет всё справедливо и не нужны будут конверты.

И тем не менее, начиная с 2014 года примерно вижу устойчивый процесс легализации зп. Ещё в 2010 большинство друзей и знакомых получали часть в конвертах. На сегодня- все по- белому практически работают. По собеседованиям даже смотрю- у 90% кандидатов требование -белая зп. Уже конверт-как бы дичь и признак несерьезной конторы. Все хотят быть социально хоть как-то защищены.


"Социально хоть как-то защищены" могут быть только лица, имеющие негосударственный пенсионный фонд в своём матрасе:

https://minfin.com.ua/2020/10/04/53467852/
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 16:05

  budivelnik написав:
  _hunter написав:А 34 готов?
Той хто ніколи не нараховував зарплати + не розуміє що слово зар/плата це зароблені гроші..той думає що платиться з зарплати 34%
Насправді
Сьогодні
Спочатку працівник СТВОРИВ - ________________________12000 одиниць
З них підприємство в першу чергу сплатило ПДВ - ______2000 одиниць
Потім це саме підприємство(підприємець) сплатив ЄСВ -_1804 одиниці
Потім сам працівник зобовязаний сплатити ПДФО і ВЗ -__1598 одиниці
І вже в самому кінці отримав на руки 12000-2000-1804-1598=6598 одиниць
таким чином 6598/12000=55% на руки - 45% забрала Держава.


Карл Маркс в гробу уже несколько раз бы перевернулся от такой экономики.
"З них підприємство в першу чергу сплатило ПДВ". А скількі відшкодувало ? Чи працюємо з нульовими витратами ?
"(підприємець) сплатив ЄСВ + сам працівник зобовязаний сплатити ПДФО і ВЗ". Реально ? Вот прям 100% процентов заработка предприятия идет на зарплату ? Если фонд з/п вместе с налогами больше 20%, то такое предприятие нужно закрывать, если конечно у собственников в статуте не написано "благодійна діяльність".
Суммарная налоговая нагрузка реально работающего предприятия редко когда превышает 10-15%. Но если Вы платите 45% державе, то послушайте совета - не занимайтесь бизнесом, не ваше это.
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 17:37

1. Прав yuluk - внесла фракция "Голос", вероятность принятия его практически равна 0.

2. Прав и dimonasvilli, написав
сейчас платим 19,5% , а будем платить 20%

Почему-то никто кроме него не вчитался ни в текст заметки, а там речь идет о
рус. - НДФЛ - "налог на доходы физических лиц"
укр. - ПДФО - "податок на доходи фізичних осіб"
З 2011 року ставки податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) визначаються в IV-му розділі Податкового кодексу України (ПКУ). Зазначимо, що для переважної більшості співгромадян та в переважній більшості випадків ставка ПДФО (або, як його ще називають, прибуткового податку), з 2016 року становить 18%.

https://index.minfin.com.ua/ua/labour/incometax/

ни глянув в сам предложенный законопроект, а там единственные изменения, это из всех статей
Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо зменшення навантаження на фонд оплати праці

слова "єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (крім особливостей функціонування єдиного рахунку, подання звітності щодо суми нарахованого єдиного внеску)" виключити.

слова "єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок)" та слова "і платників єдиного внеску" виключити.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 401=558524
(взято с оффсайта законопроекта - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=73637)

Т.е. он не будет касаться плательщиков единого налога, а только физических лиц.

На этом дискуссию можно прекращать.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 17:56

  budivelnik написав:Чому Ви думаєте що Ви сьогодні платите 19,5%...Тому що так вам написали в квитанції...
Чи тому що агентом по сплаті ЄСВ - є працедавець?
Але агент по сплаті..не заробляє для Вас ЄСВ...він забирає з Вашого Вами заробленого і просто передає...


спірне питання, тому що сплачене єсв працедавцем (22%) в доходах робітника ніяк не фігурує.

  budivelnik написав:Зараз реально 22+19,5=31,5...якщо в лоб і не уточнювати про ПДВ і бази нарахування....
Так от 31,5 - пропонують замінити на 29%-26%-23%
Як на мене мінус 3% від заробленого податків кожного року на ФондОплатиПраці - це позитив...


а це вже взагалі за гранню добра і зла.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 19:15

  Nickoss1 написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:А 34 готов?
Той хто ніколи не нараховував зарплати + не розуміє що слово зар/плата це зароблені гроші..той думає що платиться з зарплати 34%
Насправді
Сьогодні
Спочатку працівник СТВОРИВ - ________________________12000 одиниць
З них підприємство в першу чергу сплатило ПДВ - ______2000 одиниць
Потім це саме підприємство(підприємець) сплатив ЄСВ -_1804 одиниці
Потім сам працівник зобовязаний сплатити ПДФО і ВЗ -__1598 одиниці
І вже в самому кінці отримав на руки 12000-2000-1804-1598=6598 одиниць
таким чином 6598/12000=55% на руки - 45% забрала Держава.
Карл Маркс в гробу уже несколько раз бы перевернулся от такой экономики.
"З них підприємство в першу чергу сплатило ПДВ". А скількі відшкодувало ? Чи працюємо з нульовими витратами ?
Чим теоретик - відрізняється від практика?
Теоретик - все знає...але нічого не має
Практик - може й не все знає...але там де заробляє, знає навіть те , до чого теоретики ніколи і не звертали уваги.
Так от, по відшкодуванню...
Так, коли щось купуєш(товари/послуги) - той хто тобі продає- виписує податкову накладну..яку ти виставляєш до відшкодування
А хто виписує податкову накладну на наступні суми
отримані на руки
виплачені податки з отриманих на руки (ПДФО і Військовий збір)
ЄСВ
Як найдете цього когось - тоді й поговоримо про нульові витрати на зарплату....
  Nickoss1 написав:"(підприємець) сплатив ЄСВ + сам працівник зобовязаний сплатити ПДФО і ВЗ". Реально ? Вот прям 100% процентов заработка предприятия идет на зарплату ? Если фонд з/п вместе с налогами больше 20%, то такое предприятие нужно закрывать, если конечно у собственников в статуте не написано "благодійна діяльність".
Суммарная налоговая нагрузка реально работающего предприятия редко когда превышает 10-15%. Но если Вы платите 45% державе, то послушайте совета - не занимайтесь бизнесом, не ваше это.
1 Звичайно що підприємство у 99,99% все зароблене не витрачає на зарплату...
2 Тепер треба подивитись - а як підприємство витрачає створене його працівниками?
є дві половинки
Затрати - це зарплата+податки з зарплати+закуплені від інших
Прибуток підприємства - це виручка - затрати
Як оподатковується прибуток підприємства - 18% прибутковий+20% ПДВ
Тому я й писав - зараз зарплата - найбільшоподаткований ресурс....
3 Якщо не будете мені радити що робити - я не буду казати куди вам йти...
Я в бізнесі - 30 років
За останні 10 років сплатив більше 3 млн податків...

Ви і далі будете козиряти книжковими знаннями про Маркса?
ПС
Довідка для книжних хробаків...
Податкове навантаження в середньому по Державі на бізнес - визначається дуже просто
Беремо ВВП - 4300 млрд грн
Бюджет+ПФ..- 1200 млрд+300 млрд=1500млрд грн
навантаження 1500/4300=35%
Ще будете щось розповідати?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 19:18

  wild.tomcat написав:
  budivelnik написав:Чому Ви думаєте що Ви сьогодні платите 19,5%...Тому що так вам написали в квитанції...
Чи тому що агентом по сплаті ЄСВ - є працедавець?
Але агент по сплаті..не заробляє для Вас ЄСВ...він забирає з Вашого Вами заробленого і просто передає...

спірне питання, тому що сплачене єсв працедавцем (22%) в доходах робітника ніяк не фігурує.
А кого цікавить - де фігурує?
Мене і працівника - цікавить - хто заробив...а кому приписали сплату - справа десята....
Спочатку треба заробити....А знає працівник що він ці суми заробив - чи не знає - йому від цього копати менше не стало.

  wild.tomcat написав:
  budivelnik написав:Зараз реально 22+19,5=31,5...якщо в лоб і не уточнювати про ПДВ і бази нарахування....
Так от 31,5 - пропонують замінити на 29%-26%-23%
Як на мене мінус 3% від заробленого податків кожного року на ФондОплатиПраці - це позитив...
а це вже взагалі за гранню добра і зла.
Де добро
Де зло
Яка грань?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:46

  budivelnik написав:Довідка для книжних хробаків...
Податкове навантаження в середньому по Державі на бізнес - визначається дуже просто
Беремо ВВП - 4300 млрд грн
Бюджет+ПФ..- 1200 млрд+300 млрд=1500млрд грн
навантаження 1500/4300=35%
Ще будете щось розповідати?


Почти, но нужно точнее.
И числа от балды, для теоретика нормально, для практика не совсем. :D
vt313
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:24

  vt313 написав:
  budivelnik написав:Довідка для книжних хробаків...
Податкове навантаження в середньому по Державі на бізнес - визначається дуже просто
Беремо ВВП - 4300 млрд грн
Бюджет+ПФ..- 1200 млрд+300 млрд=1500млрд грн
навантаження 1500/4300=35%
Ще будете щось розповідати?
Почти, но нужно точнее.
И числа от балды, для теоретика нормально, для практика не совсем. :D
1 На скільки точніше Вам потрібно?
2 Я практик мікроекономіки і рахую в мільйонах....
ВВП і Бюджет з ПФ - це макроекономіка і там в мільярдах...
3 Але навіть Ви можете з точністю до мільйонів отримати цифри сплаченого в Бюджет і Пенсійний і величину ВВП...наприклад за 2020 рік
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/2020/
ВВП номінальний в цінах 2020 року - 4 194 102 000 000
https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_derzhbiudzhet2020_perevikonano_po_dokhodam-2638
- даними Державної казначейської служби до загального фонду державного бюджету надійшло 877,6 млрд грн
- ДПС, надходження становили 507,5 млрд грн
- митних платежів становили 297,0 млрд грн
По цим статтям Бюджет - 877,6+507,5+297,0=1682,5 млрд грн
https://www.pfu.gov.ua/2129463-postanova-pravlinnya-pensijnogo-fondu-ukrayiny-pro-zatverdzhennya-zvitu-pro-vykonannya-byudzhetu-pensijnogo-fondu-ukrayiny-za-2020-rik/
ПФУ - усього власних доходів - 281 914 223 600 грн
( чому враховуємо тільки власні а не загальні...бо загальні це власні+дотації в різних формах з бюджету , а Бюджет ми вже врахували зверху)

Таким чином
1 682 500 000 000/4 194 102 000 000 =40,11%

До мене ще є якісь зауваження?
budivelnik
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  #<1234>
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