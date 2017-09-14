RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 12:17

  jump написав:........
Офіційні дані: кількість утікачів з армії зараз складає до ДВОХ ТРЕТИН від тих, кого туди мобілізовують. Джерело: https://censor.net/ua/b3575587

Игорь Луценко, вероятно, достойный человек, но его слова желательно бы подтвердить ссылкой на источник таких данных.
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 12:23

  detroytred написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:........
Це його твердження мною не заперечується.
Воно було взято в контексті одночасності з його закидом в мій бік про неможливість збагачення за одне покоління.
.......
Да я всё понял.
Я больше в порядке шутки. Просто прокомментировал его подход.

В порядку жарту гарним буде приклад Самсунга.
Ще в 1950 році "рис, сахар и сушёная рыба" (тобто як в нас курі-зерно), а в 1980-х ....
І з бази колоніальної окупації Японією до 1945 року.

Бо реформи...
Від можновладців.
Без них би Корея 150 років еволюціонувала б до ... можливо і мишей ((
Это уже не в порядку жарту.
Это подход, когда хотят быстро вывести страну в развитые.
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 12:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:будівельник лише заради бронювання себе і своїх синів так заморочувався!

А так дихав, так дихав...©

Не шукайте чесних чи справедливих людей на Марсі, тут їх немає.
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 12:30

голос хотаба: "але ж 1/3 залишається"

  jump написав:Офіційні дані: кількість утікачів з армії зараз складає до ДВОХ ТРЕТИН від тих, кого туди мобілізовують. Джерело: https://censor.net/ua/b3575587

лунає голос хотаба:
"але ж 1/3 залишається"
"якби вони оновили дані, то так би не було"
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 12:33

  buratinyo написав:.........
Ядерный реактор с расплавленной солью Меммотта имеет размеры 1.22 метра на 2.13 метра (типичная атомная электростанция имеет размеры 9.14 метра на 9.14 метра), и поскольку нет риска расплавления, нет необходимости в такой же большой зоне вокруг него. По словам исследователей, этот небольшой реактор может производить достаточно энергии для питания 1000 американских домов. Все необходимое для запуска этого реактора сконструировано таким образом, чтобы поместиться на кузове 12 метрового грузовика.

https://building-tech.org/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F/mykroyaderniy-reaktor-na-rasplavlennikh-solyakh-proyzvodyt-bolee-bezopasno-yadernuyu-energyyu-y-ustranyaet-otkhodi

Странно, что об этом только начали писать. Ведь миниреакторы уже давно реальность. Вопросы заключались лишь в безопасности их для людей и защитой от дурака, что в военных условиях уже не актуально.

кремль продвинулся в этих вопросах еще дальше.

Кстати, для ядерных реакций в выделением энергии применяют литий. Очень очень перспективная реакция. Лития то побольше в природе чем урана-235. Хотя надо бы перепроверить данный.
Продолжайте и дальше изучать явно рекламные статьи.
Они не сильно уступают фантастическим рассказам.
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 12:34

Гугл: Острецов
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 12:44

  ЛАД написав:
  Water написав:.........
Тобто, стабпункту всеодно, якщо один з апаратів зупинився, з 15 поранених вижило 14. Я зрозумів.

Не "всеодно".
Это плохо.
Но значительно лучше, чем умрут все 15 из-за отсутствия аппаратов ИВЛ.

Угу, лучше. Ровно до того момента, когда все 15 колом станут - из-за того, что при "ремонте" китайскую шестеренку поставили...
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 12:46

  ЛАД написав:Любителям хайпа стоило бы немного успокоиться.
По поводу позавчерашних сбоев в работе аэропортов Европы:
..... «Деструктивные атаки становятся все более заметными в Европе, но заметность не обязательно означает частоту», — сказал он агентству Reuters.
.....
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/eu-agency-says-third-party-ransomware-behind-airport-disruptions-2025-09-22/
По поводу каждой кибератаки НАТО должно начинать войну?

По поводу Копенгагена и Осло:
КОПЕНГАГЕН, 23 сентября (Рейтер) — Аэропорт Копенгагена (KBHL.CO), открывает новую вкладку, самый загруженный в Северном регионе, сообщил о своем возобновлении работы рано утром во вторник после того, как из-за обнаружения беспилотников взлеты и посадки были приостановлены почти на четыре часа. Норвежский аэропорт Осло также возобновил работу после того, как закрыл свое воздушное пространство из-за беспилотника.
...... В 2018 году из-за появления беспилотников над взлетно-посадочной полосой аэропорта Гатвик недалеко от Лондона в разгар праздничного сезона застряли десятки тысяч пассажиров и были сорваны сотни рейсов.
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/copenhagen-airport-halts-traffic-due-drone-sightings-police-says-2025-09-22/
Чуть подробнее о Копергагене приводил цитату здесь - viewtopic.php?p=5892407#p5892407).
НАТО ДОЛЖНО БЫЛО НАЧАТЬ ВОЙНУ ЕШЁ В 2018?

Я шось пропустила? НАТО вже почало війну? )))
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 12:47

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:.........
Тобто, стабпункту всеодно, якщо один з апаратів зупинився, з 15 поранених вижило 14. Я зрозумів.

Не "всеодно".
Это плохо.
Но значительно лучше, чем умрут все 15 из-за отсутствия аппаратов ИВЛ.

Угу, лучше. Ровно до того момента, когда все 15 колом станут - из-за того, что при "ремонте" китайскую шестеренку поставили...

Все 15 одновременно колом не станут.
Сколько людей они спасут "до того момента"?
Лучше, чтобы их вообще не было?
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 12:50

  fler написав:На 12-му році війни Ната ще не зрозуміла, що адекватна відповідь на тероризм - це не триндіти (консультації по статті 4 чи базікати в ООН), а діяти на випередження як Ізраїль. Замість того, щоб у 2022 р надати Україні (яка захищає не лише себе, а їх також) необхідну зброю (і зберегти десятки тисяч життів) вони підтримували агресора, купуючи товари на суму, що перевищувала допомогу Україні. Отже, нехтували власною безпекою?


«У мене тільки одне попередження до російської влади: якщо ще одна ракета або літак залетять до нас без дозволу і будуть збиті, а уламки впадуть на територію НАТО - не приходьте скаржитися. Я вас попередив», - глава МЗС Радослав Сікорський :lol:

виглядає як жалюгідний блазень :oops:
