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У Китаї випустили перші
серійні електрокари з...

У Китаї випустили перші серійні електрокари з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 08:59

У Китаї випустили перші серійні електрокари з...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Dongfeng Motor випустила перші 50 електричних седанів E70 з інноваційними твердотільними батареями. Дослідна експлуатація цих електромобілів почалася в таксопарках чотирьох китайських міст.

Дивися повний текст У Китаї випустили перші серійні електрокари з інноваційними твердотільними батареями.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:00

Готовимся красть технологии...
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