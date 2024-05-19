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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 396397398399

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ПриватБанк 3.3 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
14%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
19
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 11:02

  nnallex написав:просто не вистачає злості на керівництво банку, в харківській області тривоги майже цілодобово і замість того, щоб якось вирішувати проблему, як інші банки, думати хоч трохи про клієнтів, вони маринують пенсіонерів під відділеннями, знущання вищого ступеня-тримати людей біля входу і не пускати в всередину, тому що повітряна тривога!

Не знаю что там решают в Харькове и каким образом это законно возможно, но в Одессе я не видел банка, который бы работал во время тревоги. Так что можно сказать, что Привате решено именно так, "как в других банках".
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 12:50

Re: ПриватБанк

потрібно отримати(оновити) іменну універсальну Голд саме кредитну за BINом.
Раніше, щоб гарантовано таку отримати, треба було замовляти VISA (а не МС).
А як зараз?
TipTop
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:35

  melkh написав:Ferlakur до вашого відома, до того моменту, як не прийшло повідомлення, здійснював оплату, то кешбек не нараховувався.


То є не good. Телефонувала у підтримку. Сформували заявку з другого разу, за тиждень після першого звернення (так різно оператори працюють) . Врешті нарахували те, що ДО повідомлення. Світиться лише в старої веб-версії, не в Привіт. Побачимо, виведуть чи ще раз звертатися.

Незрозуміло як воно з Привітом корегується, бо у веб-версії кешбек нарахований майже під ліміт, а Привіт 300 доступних показує🤔
Враження, що сирий, недопрацьований продукт запустили
svmasha30
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:16

  moveton написав:Не знаю что там решают в Харькове и каким образом это законно возможно, но в Одессе я не видел банка, который бы работал во время тревоги. Так что можно сказать, что Привате решено именно так, "как в других банках".
И Аккорд тревожится вместе со всеми? У нас это самый бесстрашный банк.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:57

  Кащей написав:И Аккорд тревожится вместе со всеми? У нас это самый бесстрашный банк.

Фиг его знает. Я всё таки стараюсь в тревоги не бегать по банкам для выяснения насколько они законы соблюдают. Сенс всегда боится, это вижу регулярно. Недавно в Восток хотел - он тоже. А ведь Восток даже не госбанк. В Кредо ещё недавно был опыт: тоже закрыты.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:32

Re: ПриватБанк

  TipTop написав:Раніше, щоб гарантовано таку отримати, треба було замовляти VISA (а не МС).
6 років назад замовляв іменну картку mastercard із фото (Уні) -- був кредитний BIN. 4-5 років назад іменні картки mastercard з індивідуальним дизайном (Уні) гарантовано йшли з кредитним BIN (5167 98), потім начебто дебетовий BIN -- 5363 54. Visa з індивідуальним дизайном (Уні) начебто з дебетовим (4149 49).

Тут краще спитати підтримку.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 08:37

Howl думмаєте, пересічний оператор знає такі тонкощі?
TipTop
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 11:49

Re: ПриватБанк

А интернет карты перевыпустить нельзя? Не вижу такой опции в приложении. Только закрывать и открывать по новой?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 18:04

Re: ПриватБанк

  TipTop написав:Howl думмаєте, пересічний оператор знає такі тонкощі?
Навряд чи, але дива можуть бути.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 11:34

Re: ПриватБанк

Замовив пластик для перевипуску Уні голд по сроку. Подав заявку в 19.30, наступного дня о 14.00 карта вже була на відділенні НП. Оце сервіс!

До речі, якщо зі старої карти була оплата на Аліекспресі і можливо буде повернення, то зарахується на нову карту? Чи поки що не прив'язувати новий пластик, зачекати поки буде ясність? Стара карта дійсна до 05/24, пару днів тому прислали поввдомлення, що її термін продовжили на скількись там місяців.
Ferlakur
 
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