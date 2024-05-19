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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 тра, 2024 11:02
nnallex написав:
просто не вистачає злості на керівництво банку, в харківській області тривоги майже цілодобово і замість того, щоб якось вирішувати проблему, як інші банки, думати хоч трохи про клієнтів, вони маринують пенсіонерів під відділеннями, знущання вищого ступеня-тримати людей біля входу і не пускати в всередину, тому що повітряна тривога!
Не знаю что там решают в Харькове и каким образом это законно возможно, но в Одессе я не видел банка, который бы работал во время тревоги. Так что можно сказать, что Привате решено именно так, "как в других банках".
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 12:50
потрібно отримати(оновити) іменну універсальну Голд саме кредитну за BINом.
Раніше, щоб гарантовано таку отримати, треба було замовляти VISA (а не МС).
А як зараз?
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:35
melkh написав:Ferlakur
до вашого відома, до того моменту, як не прийшло повідомлення, здійснював оплату, то кешбек не нараховувався.
То є не good. Телефонувала у підтримку. Сформували заявку з другого разу, за тиждень після першого звернення (так різно оператори працюють) . Врешті нарахували те, що ДО повідомлення. Світиться лише в старої веб-версії, не в Привіт. Побачимо, виведуть чи ще раз звертатися.
Незрозуміло як воно з Привітом корегується, бо у веб-версії кешбек нарахований майже під ліміт, а Привіт 300 доступних показує🤔
Враження, що сирий, недопрацьований продукт запустили
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:16
moveton написав:
Не знаю что там решают в Харькове и каким образом это законно возможно, но в Одессе я не видел банка, который бы работал во время тревоги. Так что можно сказать, что Привате решено именно так, "как в других банках".
И Аккорд тревожится вместе со всеми? У нас это самый бесстрашный банк.
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Кащей
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:57
Кащей написав:
И Аккорд тревожится вместе со всеми? У нас это самый бесстрашный банк.
Фиг его знает. Я всё таки стараюсь в тревоги не бегать по банкам для выяснения насколько они законы соблюдают. Сенс всегда боится, это вижу регулярно. Недавно в Восток хотел - он тоже. А ведь Восток даже не госбанк. В Кредо ещё недавно был опыт: тоже закрыты.
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moveton
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:32
TipTop написав:
Раніше, щоб гарантовано таку отримати, треба було замовляти VISA (а не МС).
6 років назад замовляв іменну картку mastercard із фото (Уні) -- був кредитний BIN. 4-5 років назад іменні картки mastercard з індивідуальним дизайном (Уні) гарантовано йшли з кредитним BIN (5167 98), потім начебто дебетовий BIN -- 5363 54. Visa з індивідуальним дизайном (Уні) начебто з дебетовим (4149 49).
Тут краще спитати підтримку.
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Howl
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Додано: Суб 18 тра, 2024 08:37
Howl думмаєте, пересічний оператор знає такі тонкощі?
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TipTop
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Додано: Суб 18 тра, 2024 11:49
А интернет карты перевыпустить нельзя? Не вижу такой опции в приложении. Только закрывать и открывать по новой?
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Ferlakur
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Додано: Суб 18 тра, 2024 18:04
TipTop написав:Howl
думмаєте, пересічний оператор знає такі тонкощі?
Навряд чи, але дива можуть бути.
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Додано: Нед 19 тра, 2024 11:34
Замовив пластик для перевипуску Уні голд по сроку. Подав заявку в 19.30, наступного дня о 14.00 карта вже була на відділенні НП. Оце сервіс!
До речі, якщо зі старої карти була оплата на Аліекспресі і можливо буде повернення, то зарахується на нову карту? Чи поки що не прив'язувати новий пластик, зачекати поки буде ясність? Стара карта дійсна до 05/24, пару днів тому прислали поввдомлення, що її термін продовжили на скількись там місяців.
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Ferlakur
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