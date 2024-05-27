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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 тра, 2024 10:05
sens написав:
купляти безкоштовно з будь-якої гривневої картки в застосунку дія
Наприклад з кредитки моно без комісії не купиш. Ну а "безкоштовно" взагалі ніякою не купиш
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Додано: Сер 22 тра, 2024 10:48
Шото я так и не понял: с епидтрымки привата на свою универсальную без комиссии перечисляется или нет?
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Додано: Сер 22 тра, 2024 10:50
посетитель написав:
Шото я так и не понял: с епидтрымки привата на свою универсальную без комиссии перечисляется или нет?
Да
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 21:15
Форумчани нагадайте плз, оплата через П24 комунальних після 25 числа потрібно буде гасити наступного місяця, а якщо в останній день місяца надвечір після 23.00 проплатити, то як тоді?
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Додано: Суб 25 тра, 2024 07:01
Знову підглючує розрахунок суми пільгового. Вніс, скільки було вказано - каже, що ще мало. Нестача рівна сумі однієї з виплат кишмишу кілька днів тому.
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klug
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Додано: Суб 25 тра, 2024 12:07
klug написав:
Знову підглючує розрахунок суми пільгового. Вніс, скільки було вказано - каже, що ще мало. Нестача рівна сумі однієї з виплат кишмишу кілька днів тому.
Может глючит не расчёт суммы для грейса, а проведения кешбека по счёту? Странно, конечно, почему бы ему не провестись сразу.
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moveton
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Додано: Суб 25 тра, 2024 12:19
klug написав:
Знову підглючує розрахунок суми пільгового. Вніс, скільки було вказано - каже, що ще мало. Нестача рівна сумі однієї з виплат кишмишу кілька днів тому.
Так КБ зараз накопичується в Привіт і його ж треба самостійно вивести.
Зробили це?
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Amethyst
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Додано: Суб 25 тра, 2024 13:34
moveton написав:
Может глючит не расчёт суммы для грейса, а проведения кешбека по счёту? Странно, конечно, почему бы ему не провестись сразу.
Минулого місяця була аналогічна ситуація, але з р2р трансакцією на невелику суму. Підтримка казала, що вони в курсі, що розрахунок глючить і виправляють найближчим часом, а поки, розрахунок - це проблема клієнта і нічим допомогти не можуть.
Amethyst написав: klug написав:
Знову підглючує розрахунок суми пільгового. Вніс, скільки було вказано - каже, що ще мало. Нестача рівна сумі однієї з виплат
кишмишу кілька днів тому.
Так КБ зараз накопичується в Привіт і його ж треба самостійно вивести.
Зробили це?
Маестро, що за інсинуації? Я ж чітко написав, що сумі виплат
, а не нарахувань.
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klug
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Додано: Суб 25 тра, 2024 14:21
klug написав:
Я ж чітко написав, що сумі виплат, а не нарахувань.
Ну не знаю, що ще придумати
У мене поки що все чітко. Недавно от перевірив, що ліміти по категоріям окремі:
от 500 на Дім і ремонт та ОККО теж до 500 можна догнати (брудними)
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Amethyst
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Додано: Пон 27 тра, 2024 11:47
Как здесь правильно пользоваться оплатой частями, чтобы не платить ничего лишнего, если кредитка постоянно в загрузке, потому как бегемот начал последнее время раздавать различные кешбеки? То есть есть ли какой-то способ погасить очередной платеж своими деньгами не выводя кредитку в 0?
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Chicheva
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