Она, так просто, не сможет вернуться в США. Въезд по U4U не допускает выезда.
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Додано: Пон 17 чер, 2024 21:29
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Пон 17 чер, 2024 21:49
Re: Еміграція, заробітчанство
І ще мене вразило, що "Тупі американські чиновники пів року не могли дати довідку, без якої не беруть на жодну роботу, а мексиканці все за 2 тижні рішили (с)"
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