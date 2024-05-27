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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 тра, 2024 12:31
Chicheva
виводити в 0 не потрібно.
списання оплати частинами в рахунок кредитних без комісії.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 12:57
Відправавив гроші на карту, не знаючи що вона заблокована. Чи можливо якось іх отримати, чи можливо що гроші повернуть мені на карту?
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novichok
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Додано: Пон 27 тра, 2024 13:11
novichok написав:
Відправавив гроші на карту, не знаючи що вона заблокована. Чи можливо якось іх отримати, чи можливо що гроші повернуть мені на карту?
А чому заблокували, якщо не секрет?
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melkh
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Додано: Пон 27 тра, 2024 13:49
melkh написав: novichok написав:
Відправавив гроші на карту, не знаючи що вона заблокована. Чи можливо якось іх отримати, чи можливо що гроші повернуть мені на карту?
А чому заблокували, якщо не секрет?
Це мені не відомо.
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novichok
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