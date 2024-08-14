ще є варіант за 1 грн, але відкладений по часу
обговорювався деякий час тому на цій гілці
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 сер, 2024 23:35
ще є варіант за 1 грн, але відкладений по часу
обговорювався деякий час тому на цій гілці
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