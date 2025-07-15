Підкажіть за який час до погашення серії ОВДП Приват закриває продаж?
Хотів сьогодні продати дещо з Дж. 23.07 і вже не дає. Чи може ще дати?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 лип, 2025 17:00
Підкажіть за який час до погашення серії ОВДП Приват закриває продаж?
Хотів сьогодні продати дещо з Дж. 23.07 і вже не дає. Чи може ще дати?
Додано: Пон 14 лип, 2025 23:49
Яку суму дасть зняти банкомат з карток інших банків за добу/ за підход?
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