Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 02:08

Re: ПриватБанк

klug написав:
P.S. Розкрийте вимоги до вигідності, якщо не цікавить кишмиш.

Поменше комісії
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 11:36

  1finanсier написав:А купляли ОВДП саме у Приваті? Чи через Дію з виплатою на єПідтримку Привата?

Купував саме у Приваті
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 11:38

  2XL написав:Підкажіть, через що зараз вигідно платити комуналку?
Банк не пропустив платіж за квартиру родича 1 ступеня на тисячу гривень. Моніторинг.
Портмоне? (Кєшбек не цікавить, оплата карткою Сенс)

Якщо не цікавить КБ, то що тоді "вигідно"? Вигідно, це коли є вигода. А при оплаті вигода може бути одна - КБ.
