Додано: Сер 20 сер, 2025 20:28

Зіткнувся з надзвичайно поганим, відсталим та важким сервісом заміни фінансового номеру. Порівняно з он-лайн сервісами інших банків, ПриавБанк залишився на рівні 15 річної давнини. Так, 15 років тому, я був клієном банку. Зараз захотів відкрити рахунок дистанційно. І цей процес у ПриватБанку просто неймовіно жахливий. Ясно, що за 15 років змінився номер телефону. Щоб замінити номер в системі ПриваБанку маєш пройти сім кіл аду і не факт що вдало. Вони відправляють на фотоідентифікацію. Там немає оператора як в інших просунутих банках, і ніхто не скаже як розмістити все так, щоб їх влаштовувало. Ти маєш робити сам, а вони кожного разу бракують твою фотографію не кажучи конкретно що їх не влаштовує. Це таке абсолютне неподобство, хто з тим стикався. Це настільки відстало і не раціонально. Вони забирають твій час і безглуздо витрачають час праціників хто перевіряє це. Нібито проста процедура дистанційної заміни номеру, простіше бути не може, а ти її не можеш пройти і вони тебе кожного разу відправляють у відділення банку. Це неймовірно. Те що в інших банках проходиш за секунди, в ПриватБанку ти не можеш пройти і вони тебе відправляють у відділення. Тут ти розумієш, що ПриватБанк в своєму розвитку давно зупинився і залишився далеко позаду просунутих банків в Україні. Є всі документи, є цифровий підпис, Їх це не цікавить, у них якась дурна, відстала за сенсом і своїм змістом процедура, за якою ти не можеш змінити свій номер телефону дистанційно і не можеш користуватися послугами цього банку. Жахливо - це навіть не тк слово.

І це ще не кажучи як жахливо у них поставлено зв'язок з оператором. Це окрема тема, але думаю, що багато розуміють різницю в серсвісах з іншими банками, де зв'язатися з оператором немає жодних проблем у будь-який час.