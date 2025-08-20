RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
П'ят 15 сер, 2025 19:37

Re: ПриватБанк

Не входит в приват24 без смс на оккупированных территориях, добиться от бота чтобы тот позвал человека не вышло, как вызвать нормального человека?
Да ладно, и вот два часа я срался с ботом, а тут так, классически?
Зображення
Суб 16 сер, 2025 01:52

sens

Давно закрыл и уже безработный... так сейчас сбережения вывожу по нужде, так что лишний 1$ при делах, вижу что приват начал активно мелочь по карманам тырить... ну ничего.
Суб 16 сер, 2025 01:56

  wild2006 написав:Не входит в приват24 без смс на оккупированных территориях, добиться от бота чтобы тот позвал человека не вышло, как вызвать нормального человека?
Да ладно, и вот два часа я срался с ботом, а тут так, классически?
Зображення


Хаха супер - реально достал Шмарный Интелект! Типо экономит время клиента - а по делу факает минут 5-10 пока пробъешся с нестандартным вопросом.

У меня не получалось сменить пароль, гоняли по кругу раза 2 - сначала мол серверы обслуживали, потом вроде сменил - но хотели чтобы пластик вставил в банкомат или терминал - а карты только виртуальные....

К стати я уже научился правильно материть ШИ - и он начал понимать свою недееспособность.

Только кожаные мешки тут решать могут...
Вів 19 сер, 2025 20:59

Re: ПриватБанк

Уже около месяца настойчиво требует подписать какие-то документы с помощью простой эл подписи. Объясните, пожалуйста, что это и стоит-ли подписывать?

ЗображенняЗображення
Сер 20 сер, 2025 10:51

Re: ПриватБанк

Boriss, на втором скрине есть ссылка на документ, который подписываете. Если не подпишите, то возможно будите отбивать пороги отделения :)
2
1
Сер 20 сер, 2025 19:24

Re: ПриватБанк

Хто в курсі, шо то за замануха така, типу дзвонять з банку і просять З ПЕРШОГО РАЗУ підтвердити участь в "акції" (типу подумати не можна, або так або ні - відразу скажи) Суть акції: переказати з кредліму на Універсальній від 10кгрн на будь-яку картку українських банків з 0 комісією на переказ і отримати 3% кешбек "НА ФСЬО" протягом 6 місяців.

Оце дружині таке втюхали одним дзвінком, у П24 навіть світиться сповіщення про підключення того тарифу 0 грн за переказ. Але ж це бєгєм...ЗЛот, не дає мені спокою така думка, де подстава? :mrgreen:

За чий щьот банкєт? іксплейн бітте, воно не попадає у пільговий період і ЗЛ обстриже наївну блондінку за красівою ставкою 50-60% річних? :mrgreen:

ЗЫ: Звісно відправив її дзвонити на гарячку, але краще ще тут спитаю у бувалого файнорильского панства :wink:
Сер 20 сер, 2025 20:28

Зіткнувся з надзвичайно поганим, відсталим та важким сервісом заміни фінансового номеру. Порівняно з он-лайн сервісами інших банків, ПриавБанк залишився на рівні 15 річної давнини. Так, 15 років тому, я був клієном банку. Зараз захотів відкрити рахунок дистанційно. І цей процес у ПриватБанку просто неймовіно жахливий. Ясно, що за 15 років змінився номер телефону. Щоб замінити номер в системі ПриваБанку маєш пройти сім кіл аду і не факт що вдало. Вони відправляють на фотоідентифікацію. Там немає оператора як в інших просунутих банках, і ніхто не скаже як розмістити все так, щоб їх влаштовувало. Ти маєш робити сам, а вони кожного разу бракують твою фотографію не кажучи конкретно що їх не влаштовує. Це таке абсолютне неподобство, хто з тим стикався. Це настільки відстало і не раціонально. Вони забирають твій час і безглуздо витрачають час праціників хто перевіряє це. Нібито проста процедура дистанційної заміни номеру, простіше бути не може, а ти її не можеш пройти і вони тебе кожного разу відправляють у відділення банку. Це неймовірно. Те що в інших банках проходиш за секунди, в ПриватБанку ти не можеш пройти і вони тебе відправляють у відділення. Тут ти розумієш, що ПриватБанк в своєму розвитку давно зупинився і залишився далеко позаду просунутих банків в Україні. Є всі документи, є цифровий підпис, Їх це не цікавить, у них якась дурна, відстала за сенсом і своїм змістом процедура, за якою ти не можеш змінити свій номер телефону дистанційно і не можеш користуватися послугами цього банку. Жахливо - це навіть не тк слово.
І це ще не кажучи як жахливо у них поставлено зв'язок з оператором. Це окрема тема, але думаю, що багато розуміють різницю в серсвісах з іншими банками, де зв'язатися з оператором немає жодних проблем у будь-який час.
Сер 20 сер, 2025 20:41

  pharus написав:ЗЛот, не дає мені спокою така думка, де подстава? :mrgreen:

Жодних підстав нема. Можна сміливо користуватись.
1
Чет 21 сер, 2025 06:39

  pharus написав:Хто в курсі, шо то за замануха така

Це більш-менш типова замануха для "сплячих" карток, щоб людина знайшла її у дальній шухляді і почала користуватися. Умови конкретної пропозиції у різних людей можуть дещо відрізнятися. Мені, наприклад, пропонували КБ на 3 міс і там було якесь обмеження на місяць, 300 грн чи щось таке. Тому, коли надходить така пропозиція, їм потрібно влаштовувати допит про усі деталі.

Щодо переказу, то у пропозиції для мене був нюанс, що ставка 0% - це на один переказ засобами П24, який максимум дає переказати 29999 грн/раз. Тобто, протестувати на 1 грн, а потім зайти на всю не вийде - потрібно одразу пірнати. При спробі так різко розбудити "сплячу" картку, прокидається антифрод: починають дзвонити і допитуватися, що за переказ, чи часом не дзвонили з банку і не просили його зробити. Доводиться детально пояснювати, що з банку таки дзвонили, але вони можуть верифікувати у себе в системі, що такий дзвінок був, що переказ іде між власними рахунками, гроші у мене під контролем і я повністю усвідомлюю, що роблю, а також згадувати скільки мала троюрідних сестер двоюрідна бабця.

Якщо антифрод виявиться спроможним почути не лише частину, де клієнт каже, що з банку дзвонили і він тепер хоче переказати гроші, а і решту тексту, то є непоганий шанс, що операцію вони таки відпустять і переказ завершиться успішно. Якщо спілкування з антифродом буде не дуже переконливим, то є шанс отримати гемор з розблокуванням рахунків через відділення, тому треба чітко, спокійно та впевнено на все відповідати. Переказані кошти потрібно повернути до 25 числа наступного місяця. Інших нюансів ніби не було.
1
4
