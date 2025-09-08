RSS
ПриватБанк

ПриватБанк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
12
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 14:11

Приват обнулив кредитний ліміт, картку треба погасити щоб на відсотки не влетіти чи можна почекати з цим до завершення пільгового періоду?
Boundless
 
Повідомлень: 2315
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 14:18

Re: ПриватБанк

  Boundless написав:можна почекати з цим до завершення пільгового періоду?

можна
chipmunk
 
Повідомлень: 9059
З нами з: 15.04.09
Подякував: 572 раз.
Подякували: 590 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 00:48

Re: ПриватБанк

чи є якийсь вихід з прівата окрім 0.5 та довгого депозиту + кеш? можна в лс
gonzo
 
Повідомлень: 359
З нами з: 05.01.17
Подякував: 22 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 11:47

  gonzo написав:чи є якийсь вихід з прівата окрім 0.5 та довгого депозиту + кеш? можна в лс

0.5%, але макс 50 грн
Наприклад, на 50К це вже 0.1% :wink:
А довгого депо -- це 1 міс
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6673
З нами з: 05.05.21
Подякував: 511 раз.
Подякували: 1323 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
11
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 11:54

  Amethyst написав:
  gonzo написав:чи є якийсь вихід з прівата окрім 0.5 та довгого депозиту + кеш? можна в лс

0.5%, але макс 50 грн
Наприклад, на 50К це вже 0.1% :wink:
А довгого депо -- це 1 міс

це на iban платіж максимум 50грн? не побачив обмеження в тарифах
gonzo
 
Повідомлень: 359
З нами з: 05.01.17
Подякував: 22 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 14:07

  gonzo написав:це на iban платіж максимум 50грн? не побачив обмеження в тарифах

Увидеть его не сложно, но Приват почему-то думает, что оно на нолик больше:
Переказ коштів на поточний (картковий) рахунок фізичної особи, відкритий в іншому банку:
через Приват24/автоплатежем або в разі переказу коштів клієнта у випадку припинення ділових відносин – 0,5% (min 5 грн, max 500 грн)

Нужно ему написать, что на сайте ошибка :wink:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5898
З нами з: 23.03.18
Подякував: 70 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
 
2
6
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 14:45

  moveton написав:
  gonzo написав:це на iban платіж максимум 50грн? не побачив обмеження в тарифах

Увидеть его не сложно, но Приват почему-то думает, что оно на нолик больше:
Переказ коштів на поточний (картковий) рахунок фізичної особи, відкритий в іншому банку:
через Приват24/автоплатежем або в разі переказу коштів клієнта у випадку припинення ділових відносин – 0,5% (min 5 грн, max 500 грн)

Нужно ему написать, что на сайте ошибка :wink:
Так, перевірив сайт. Дійсно помилка... у мене, перепрошую :P :P

Я просто перевіряю прям у застос-ку
Але, мабуть, давно не перевіряв, бо не користуюся 8)

Зображення
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6673
З нами з: 05.05.21
Подякував: 511 раз.
Подякували: 1323 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
11
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 14:52

Re: ПриватБанк

  Amethyst написав:Так, перевірив сайт. Дійсно помилка... у мене, перепрошую

Наверное, с прямым углом перепутал. 50 грн - это ограничение комиса за пополнение КДВ в последние годы. За СЭП смутно помнится, что раньше было 100 грн, а потом подняли до 500.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5898
З нами з: 23.03.18
Подякував: 70 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
 
2
6
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 14:57

  moveton написав:
  Amethyst написав:Так, перевірив сайт. Дійсно помилка... у мене, перепрошую

Наверное, с прямым углом перепутал. 50 грн - это ограничение за пополнение КДВ. За СЭП смутно помнится, что раньше было 100 грн, а потом подняли до 500.

Нєє.
Кути я пам'ятаю: прямий 90, вермут 16, горілка 40, первак 85 у діда, 79 у сусіда :P
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6673
З нами з: 05.05.21
Подякував: 511 раз.
Подякували: 1323 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
11
