Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 17:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fox767676

ось ще один провидець.
thenewepic
 
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 17:40

Не правда: зараз час працівника. За минулий місяць середня біла зарплатня на руки у моїх була вдвічі вища за середню по країні. Працювати нема кому. До війни толковий працівник був штучним товаром. Зараз взагалі про них лише легенди ходять. Вже готовий навчати з ноля. Нікого нема. По всіх галузях. Співпрацюю додатково з волонтерами, що опікуються впо - ні жінок, ні чоловіків на роботу нема. Плюс до цього з відділом в ОВА, що займаються ветеранами та тіми, хто був у полоні.
Хоч би хто сказав що не достатня з/п, графік, умови. Просто тиша. Фронт не близько. ЗП біла, соцпакет
whois2010
 
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 17:55

  thenewepic написав:
  andrijk777 написав:Але це нічого. Час покаже що я правий
ахаха, добре, почекаємо. Можеш написати в одному повідомленні всі свої тези, щоб не шукати потім. Пройде час - звіримо.

А що ми будемо звіряти, якщо ти нічого не прогнозуєш?
Ти просто як папуга повторюєш - "треба воювати далі" чи в іншому варіанті + обзиваєш інших.
Я інтерпретую твою позицію(і інших турбопатріотів) як: "воюємо далі і переможемо(або звільнимо територію)". Я це заперечую.
Якщо ні - то озвуч свою позицію(прогноз) щоб коректно її заперечив(або не заперечив).
Я дійсно не розумію яка ціль опору. По-моєму 3,5 років опору цілком достатньо. Далі буде тільки гірше(вже 2,5 років - тільки гірше).
andrijk777
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 17:58

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Влада вже віддала їх в розход, як їх можна віддати в розход ще раз?
Що таке влада?
Якщо четверо пяних вурдалаків гвалтують твою дівчину а ти нічого не можеш зробити то це чия вина?
Вурдалаків?
Твоя?
Чи влади ?

Ти ж в курсі що влада складається з таких як ти в тому числі....

Ні, я не влада, не фантазуй.
По-моєму демократія - це в тому числі можливість критикувати владу.
Якщо критикувати владу не можна - то це автократія(або диктатура).
У нас уже диктатура чи ні?
andrijk777
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 18:18

Тоді ще кулаком цвяхи забивали!))

  Hotab написав:flyman


відсвічувати в окопі в тепліку - інваліди


Долярек собі приписує діагнози з 40 років
Ти з 50 себе списав, і це ще дєло не пробували знайти
А вони в 55-60 здорові.

Вони - "ще старої закалки!"

Вони - вирощені на справжньому хлібі, молоці, кефірі, м'ясі!!!
А не на тій хіматурі, що зараз в кожному продукті напічкано!

Так що тими дідуганами - ще поля орати можна! :D
Успіх
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 18:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fox767676

ти хотів показати інтелект, а показав лише своє хамство. Боюсь, якщо далі будеш продовжувати в такому стилі, "інтєлєктуально ізувєчіш" тільки себе (якщо ще не зробив цього).
  andrijk777 написав:"воюємо далі і переможемо(або звільнимо територію)". Я це заперечую
ти заперечуєш, що можна досягти іншого результату, ніж капітуляції? Що раша така сильна і завжди перемагає?
  andrijk777 написав:то озвуч свою позицію
моя позиція - досягти такого результату війни, щоб Україна не була окупована (в тому числі через маріонетковий уряд) і у раші не було бажання вторгатися ще раз.
  andrijk777 написав:вже 2,5 років - тільки гірше
як саме 2.5 роки тому могла закінчитися війна, що зараз гірше?
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 18:21

  Shaman написав:andrijk777

все, що ми можемо - це триматися проти країни, яка володіє значно більшими ресурсами. й з цим Україна впоралася - бо Раша вже поклала мільйон людей, але не захопила навіть Донбас.

Президент це визначив чітко та однозначно (нещодавно наштовхнувся в інтерв'ю, кажись, італійці).
Чітко -- мета рфії була окупувати Україну. Не окупувала, ми боремося. Знач це наша Перемога.
Так прямо і визначив - що наша Перемога вже!!! є. Бо Україну не окупував ворог. Він програв-програє, ми перемогли-перемагаємо.

Але...
Навіщо і чому Буданов оте навів?
Ви вказуєте на рфія поклала мільйон людей, так і на це Буданов чітко навів -- за необхідності рфія проведе мобілізацію.
І так по всім пунктам, які повинні привести до покращення перемовних позицій, Перемоги.
Навіть коли ведучий закинув про чорних лебедів й то накрутив..

Ви от форумчанам ("зрадофілам") закидаєте. На хфорумі нехай з сотнею учасників.
А тут отака посадова особа й отаке...
По суті сказав а-ля "в самурая нема цілі, а є тільки шлях".

Імхо. Або це було ІПСО для ворога, партнерів. Або ситуація дійсно безвихідна. Або хз, може підштовхнути владу до якихось? дій хотів. Хз.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 08 вер, 2025 18:23, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 18:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Якщо критикувати владу не можна - то це автократія(або диктатура)
владу у нас критикують всі, кому не лінь. Але критикувати владу - не те саме, що схиляти до капітуляції.
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 18:33

  thenewepic написав:
  andrijk777 написав:то озвуч свою позицію
моя позиція - досягти такого результату війни, щоб Україна не була окупована (в тому числі через маріонетковий уряд) і у раші не було бажання вторгатися ще раз.

Це не позиція, це бажання. У мене таке ж саме бажання.
Мені здається наше бажання трішки дуже сильно нездійсненне. До твого відома деякі території України окуповані вже 11,5 років. Бажання звільнити ці території звичайно круто але час йде, а бажання залишаються тільки бажаннями.

Я бачу тільки один "спосіб" здійснення наших бажань - смерть путіна. Але а)путін ще досить живчик, б)зараз навіть смерть путіна не гарантує звільнення України(а про звільнення Криму вже можна забути).
Крим вони не віддадуть. А у них є ЯЗ.

*Хоча, можливо ти дійсно в це віриш. Тоді озвуч коли це відбудеться. Може доживу. :D :D :D
andrijk777
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 18:42

  detroytred написав:Президент це визначив чітко та однозначно (нещодавно наштовхнувся в інтерв'ю, кажись, італійці).
Чітко -- мета рфії була окупувати Україну. Не окупувала, ми боремося. Знач це наша Перемога.
Так прямо і визначив - що наша Перемога вже!!! є. Бо Україну не окупував ворог. Він програв-програє, ми перемогли-перемагаємо.

Мені також це сильно різануло.
Видно що справи дуже фігові, раз Зе назвав поточну ситуацію "Перемогою".
andrijk777
