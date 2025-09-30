Навряд чи тому. Мені навпаки в процесі діяння, коли вигрібав суттєво, то піднімали.
Колись приват жорстко рубав по досягненні певного віку кредитора. Зараз це прямо не обумовлюється, але типу вік є одним з критеріїв.
Додано: Суб 27 вер, 2025 09:52
Re: ПриватБанк
Додано: Суб 27 вер, 2025 19:42
Re: ПриватБанк
Додано: Пон 29 вер, 2025 21:08
Не прошло и года, Приват перевел на другой банк деньги после разрыва деловых отношений... Но почему-то всего 18.5% от общей суммы остатков на счетах
Не зря я несколько раз уговаривал их в заявку вписать сумму перевода, а они мне доказывали что остатки на счетах это конфиденциальная информация, потому там в шаблоне стоят прочерки напротив счетов в колонке "Залишок"
Не банк, а цирк какой-то)
Ну хотя бы в назначении платежа просто "перевод средств" без упоминания разрыва отношений
Додано: Вів 30 вер, 2025 01:45
В смысле конфиденциальная информация?Остаток на счету владельцу счета знать не положено?Или банку?Тут всего-то две стороны в данном случае.Влалельц счета тоже кстати конфиденциальная информация.Там тоже тогда прочерки стоять должны.
Чем дальше тем всё больше уровень не компетентности сотрудников.Во всех отраслях.
Додано: Вів 30 вер, 2025 18:12
NDV
У мережах інтернету зараз вже активно пишуть, що після переказу з таким формулюванням вам можуть швидко заблокувати рахунки й у банку одержувача.
