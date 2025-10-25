|
ПриватБанк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 жов, 2025 16:46
Driver написав:
Означает ли это, что баланс на экран - без комиссии?
Означает (хотя согласен, что в других банках бывает, что и на экран не бесплатно)
А за бумажку в банкомате Приват уже много лет, как денежку хочет.
moveton
3
7
Додано: П'ят 10 жов, 2025 16:52
Driver написав: Navegantes написав:
Я б спробував ще раз змінити пін, але вже через банкомат чи термінал самообслуговування
1. А смена пин-кода через банкомат бесплатная?
Помню, когда-то была платная.
Сейчас читаю тарифы на сайте - не нахожу упоминания об этой операции вообще.
2. Зато есть пункт "Комісія за одержання балансу на чек
у банкоматах і терміналах самообслуговування ПриватБанку - 3 грн"
Означает ли это, что баланс на экран
- без комиссии?
С текущим общебанковским бардаком ответ не очевиден. Лучше уточнить, кто в курсе.
1. Безкоштовно
2. Все вірно, баланс на екран - без комісії
Navegantes
1
1
Додано: Сер 15 жов, 2025 19:18
Підкажіть, будь ласка, списання платежу (після першого) за Оплату частинами за кредитні з карти Універсальна без комісії?
Striker
- Форумчанин року
38
20
38
Додано: Сер 15 жов, 2025 21:28
Striker написав:
Підкажіть, будь ласка, списання платежу (після першого) за Оплату частинами за кредитні з карти Універсальна без комісії?
Без комісії
Navegantes
1
1
Додано: Суб 25 жов, 2025 13:08
Друзі, підкажіть,будь ласка, де береться пароль до підпису smartID. Дякую.
angra
Додано: Суб 25 жов, 2025 13:17
angra написав:
Друзі, підкажіть,будь ласка, де береться пароль до підпису smartID. Дякую.
При створенні підпису smartID
Navegantes
1
1
Додано: Суб 25 жов, 2025 15:50
Navegantes написав: angra написав:
Друзі, підкажіть,будь ласка, де береться пароль до підпису smartID. Дякую.
При створенні підпису smartID
Вибачаюсь неправильно сформулював. Де взяти цей самий smartID ?
angra
Додано: Суб 25 жов, 2025 16:10
angra написав: Navegantes написав: angra написав:
Друзі, підкажіть,будь ласка, де береться пароль до підпису smartID. Дякую.
При створенні підпису smartID
Вибачаюсь неправильно сформулював. Де взяти цей самий smartID ?
Має бути якась операція у Приват24, яка потребуватиме smartID. Як варіант, купівля ОВДП
Navegantes
1
1
Додано: Суб 25 жов, 2025 19:10
Добрый день!
Скажите, имеет ли кто-то опыт Р2Р с Привата на Европейский банк. Вчера перевел деньги на немецкую карту. Статус платежа- успешно. А денег до сих пор нет.
Горячка ответила: все ОК. Ждите до 5-ти суток.
Если имеете опыт, сколько времени идут деньги, поделитесь.
Gost2013
Додано: Суб 25 жов, 2025 20:21
Gost2013 написав:
Добрый день!
Скажите, имеет ли кто-то опыт Р2Р с Привата на Европейский банк. Вчера перевел деньги на немецкую карту. Статус платежа- успешно. А денег до сих пор нет.
Горячка ответила: все ОК. Ждите до 5-ти суток.
Если имеете опыт, сколько времени идут деньги, поделитесь.
Ну если карта прям немецкая-немецкая то наверно может быть... там про 24/7 ещё не слышали.. а на всякие рево, вайсы залетало мгновенно.
vanok
