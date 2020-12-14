Додано: Суб 25 жов, 2025 23:46

flyman написав: Faceless написав: Хороший майстер манікюру заробляє від 1куо, тоді як початківець в ІТ може і до 1к недотягувати. Тож тут КК по своєму правий

а що початківець, він не з Києва Фейслеса, тільки в Києві Фейслеса 1куе вже триває 10+ років без поправки на інфляцію долара

насправді 1к$ для Києва - це просто базова ставка нормального безпроблемного фахівця з будь якої галузі, туди ж відносяться курьєри та таксисти, навіть не впевнений що такий прибуток задовольнить офіціанта і точно ні бармена, працівниці бьюті сфери, працюючі в норм локаціях з платоспроможною публікою без проблем заробляють 3-5, найрозкрученіші та трудодюбиввші з них до 10 і я вже мовчу про блогерів та інфлюенсерів, там взагалі космосі це тільки маленька частина тих хто дійсно непогано заробляє, косарь для життя в Києві наразі просто базовий мінімум на їжу, оренду та бензин, не більшеце тобі не горіхи з лісу кравчучками тягати, уявляючи себе «фінансово-незалежним» діогеном)айті, флай, вже на спаді і я особисто попереджав тебе про це ще рік-півтора тому, а ти реготав тоді наді мною як гієнащо, зараз так же смішно? чи до тебе це ще не дійшло?