Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 09:59

логан1919 У мене навпаки - знімав з картки привату в терміналі ощада і також виключили світло, почув звук в телефоні, що гроші списались, але їх не отримав.
Мав би альянс оформляти заявку на повернення і розбиратись з приватом.
Ой+
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 10:13

Ой+ альянс меня посылает к привату - типа с нашей стороны операция успешна, это чисто технические проблемы ПриватБанка и вы должны обратиться к ним как физическое лицо... И так меня три дня гоняют по кругу. Идти писать заявление в полицию?
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 11:53

Re: ПриватБанк

Не розмовляти, в писати заяву у Альянсі. Це його картка. Хай перезапитує у іншого банка статус операції
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 12:16

Amethyst я сейчас в другом городе, здесь нет отделения альянса. Ехать в ближайшее отделение сотни км, вобщем нет физической возможности написать заявление
