ПриватБанк
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 гру, 2025 12:41
Дякую, було припущення, що тільки в мене.
Nona9
- Повідомлень: 200
- З нами з: 02.02.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 гру, 2025 21:45
Примат написав:
Бред какой-то
Установите приложение УБКИ, проверьте кредитные рейтинг (бесплатно в мобильном приложении) и историю (раз в год это бесплатно).
Howl
- Повідомлень: 6384
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 586 раз.
- Подякували: 1145 раз.
Профіль
2
1
Додано: Сер 03 гру, 2025 07:11
Howl написав: Примат написав:
Бред какой-то
Установите приложение УБКИ, проверьте кредитные рейтинг (бесплатно в мобильном приложении) и историю (раз в год это бесплатно).
Ні, це не проблеми з кред.історією, а бан привату саме за то, що купляються овдп в грейсі, ніколи з грейсу не виходиться і інших покупок з картки немає (або майже немає).
won
- Повідомлень: 153
- З нами з: 15.05.24
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 18 раз.
Профіль
Додано: Сер 03 гру, 2025 07:17
won написав: Howl написав: Примат написав:
Бред какой-то
Установите приложение УБКИ, проверьте кредитные рейтинг (бесплатно в мобильном приложении) и историю (раз в год это бесплатно).
Ні, це не проблеми з кред.історією, а бан привату саме за то, що купляються овдп в грейсі, ніколи з грейсу не виходиться і інших покупок з картки немає (або майже немає).
Навряд. Користуюсь майже так як Ви описали. Хіба останнім часом добавив покупки завдяки щедрим привітам. А КЛ тільки ріс.
Ой+
- Повідомлень: 7190
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 1142 раз.
Профіль
2
4
Додано: Сер 03 гру, 2025 20:51
won написав:
а бан привату саме за то, що купляються овдп в грейсі, ніколи з грейсу не виходиться
Як був кредитний ліміт, так і залишається. Ніякого бану.
Howl
- Повідомлень: 6384
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 586 раз.
- Подякували: 1145 раз.
Профіль
2
1
Додано: Чет 04 гру, 2025 01:46
Howl написав: won написав:
а бан привату саме за то, що купляються овдп в грейсі, ніколи з грейсу не виходиться
Як був кредитний ліміт, так і залишається. Ніякого бану.
Саме так, ліміт залишається. Але користуватись ним не дозволяють. Лише власними коштами. Хоч сума ліміту на картці залишається типу активною. Втім, недоступною.
won
- Повідомлень: 153
- З нами з: 15.05.24
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 18 раз.
Профіль
Додано: Чет 04 гру, 2025 05:12
won написав:
бан привату саме за то, ....., ніколи з грейсу не виходиться
А чому це клієнти мають забезпечувати інтерес банку і прострочувати вчасне погашення за користування безвідсотковим кредитом ?
І чим це купівля ОВДП відрізняється від інших покупок ?
Навіть якщо і купувались овдп, то який смисл йому гасити за місяць до закінчення грейсу.
Тисячі користуються але бан дали лише одному. Щось мутно це
angra
- Повідомлень: 296
- З нами з: 21.02.11
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 26 раз.
Профіль
Додано: П'ят 05 гру, 2025 14:08
Лоторея з кешбеком.
Замовлення інтернет в Еві. Сплатити онлайн не вдалось, був кошерний МСС, місяць назад перевіряв. В магазині покупаю хустинки за 1.99- кешбек 6%- є. На касі інтернет замовлень сплачую замовлений товар- Дім та ремонт ( 0%). І адреса термінала інша. Недоотримано 385 грн.
Ну як вгадати?
lel
- Повідомлень: 3558
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 1107 раз.
- Подякували: 411 раз.
Профіль
Додано: П'ят 05 гру, 2025 15:13
lel написав:
Лоторея з кешбеком.
Замовлення інтернет в Еві. Сплатити онлайн не вдалось, був кошерний МСС, місяць назад перевіряв. В магазині покупаю хустинки за 1.99- кешбек 6%- є. На касі інтернет замовлень сплачую замовлений товар- Дім та ремонт ( 0%). І адреса термінала інша. Недоотримано 385 грн.
Ну як вгадати?
Проверять непосредственно на кассе попыткой оплаты картой банка, который рисует MCC в приложении.
ramzes4
- Повідомлень: 1189
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 2590 раз.
- Подякували: 330 раз.
Профіль
1
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
