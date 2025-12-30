RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 521522523524

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
12
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 23:49

Re: ПриватБанк

Ну если на то пошло то у нас Моно БАНК(!) вообще-то без лицензии работает.И НБУ на это наплевать.Только не надо рассказывать что моно банк это универсал банк.Открываем лицензии НБУ и ищем Моно БАНК там(если уж они себя банком назвали).Кстати у того же моно что-то подобное не прокатило на западе не так давно.Когда там открыться хотели.Так вся процедура банковского лицензирования фактически нивелируется.Тигипко открывает одну лицензию, а все остальные могут работать под его крышей.

З.ы.: кстати, обычному человеку пользоваться карточкой открытой на документы другого человека нельзя.Но когда например Гороховский пользуется документами(лицензией) выданными другим то это почему-то нормально :) .
посетитель
 
Повідомлень: 1584
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 521522523524
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15349)
31.12.2025 01:09
Ринок ОВДП (10449)
30.12.2025 23:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.