Ну если на то пошло то у нас Моно БАНК(!) вообще-то без лицензии работает.И НБУ на это наплевать.Только не надо рассказывать что моно банк это универсал банк.Открываем лицензии НБУ и ищем Моно БАНК там(если уж они себя банком назвали).Кстати у того же моно что-то подобное не прокатило на западе не так давно.Когда там открыться хотели.Так вся процедура банковского лицензирования фактически нивелируется.Тигипко открывает одну лицензию, а все остальные могут работать под его крышей.
З.ы.: кстати, обычному человеку пользоваться карточкой открытой на документы другого человека нельзя.Но когда например Гороховский пользуется документами(лицензией) выданными другим то это почему-то нормально .