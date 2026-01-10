|
ПриватБанк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 гру, 2025 23:49
Ну если на то пошло то у нас Моно БАНК(!) вообще-то без лицензии работает.И НБУ на это наплевать.Только не надо рассказывать что моно банк это универсал банк.Открываем лицензии НБУ и ищем Моно БАНК там(если уж они себя банком назвали).Кстати у того же моно что-то подобное не прокатило на западе не так давно.Когда там открыться хотели.Так вся процедура банковского лицензирования фактически нивелируется.Тигипко открывает одну лицензию, а все остальные могут работать под его крышей.
З.ы.: кстати, обычному человеку пользоваться карточкой открытой на документы другого человека нельзя.Но когда например Гороховский пользуется документами(лицензией) выданными другим то это почему-то нормально
.
Додано: П'ят 02 січ, 2026 13:39
Amethyst написав: посетитель написав:
Периодически покупаю в Эпицентре.Кжшбек почти сразу начисляется в тот же день.
Угуу. Але Епік це вже торговий майданчик, і для деяких продавців (не самого Епіку) встановлено обмеження на оплату.
Тобто гроші спочатку резервуються (предавторизуються), і після ОТРИМАННЯ товару ідуть на списання. При цьому надається окрема квиташка, і саме це ("друге") списання теж може бути +1..3дні по банк рах.
Так реалізован "захист споживача", наприклад, і на Промі
А на Розетці теж так відбувається зі списанням вартості покупки і нархуванням кешбеку? І якщо продавець саме Розетка, не інші інтернет-магазинчики, то за якою категорією кешбеку покупка пройде у Приваті - "Продукти і супермаркети" чи "Інтернет-магазини", чи це залежить від категорії товару? Саме продукти харчування цікавлять
А на Промі вже кілька разів поспіль пробивається категорія "Дім та ремонт"
Додано: П'ят 02 січ, 2026 14:26
pharus написав: Amethyst написав: посетитель написав:
Периодически покупаю в Эпицентре.Кжшбек почти сразу начисляется в тот же день.
Угуу. Але Епік це вже торговий майданчик, і для деяких продавців (не самого Епіку) встановлено обмеження на оплату.
Тобто гроші спочатку резервуються (предавторизуються), і після ОТРИМАННЯ товару ідуть на списання. При цьому надається окрема квиташка, і саме це ("друге") списання теж може бути +1..3дні по банк рах.
Так реалізован "захист споживача", наприклад, і на Промі
А на Розетці теж так відбувається зі списанням вартості покупки і нархуванням кешбеку? І якщо продавець саме Розетка, не інші інтернет-магазинчики, то за якою категорією кешбеку покупка пройде у Приваті - "Продукти і супермаркети" чи "Інтернет-магазини", чи це залежить від категорії товару? Саме продукти харчування цікавлять
А на Промі вже кілька разів поспіль пробивається категорія "Дім та ремонт"
"Дім та ремонт" йде для продуктів харчування у Розетці для продавця Розетка. Нарахування кешбеку відбувається одразу після сплати замовлення.
Додано: П'ят 02 січ, 2026 20:12
Родственнику дали кэшбек на АЗС. При этом оплат картами Приватбанка на АЗС не было давно.
Я на прошлой неделе купил полис ОСЦПВ через Приватбанк, оплатил своей Универсальной. Кэшбек на АЗС не дали.
Про "тысячу параметров" знаю. Но всё равно странно...
Додано: П'ят 02 січ, 2026 20:45
Аврори та копійочки в приваті це дім та ремонт, а в сенсі доступні ціни.
Додано: Суб 10 січ, 2026 12:52
А чи є якісь банки, в додатку яких можна сплачувати (наприклад комуналку) з карти іншого банку, як у Приват24?
Додано: Суб 10 січ, 2026 13:19
otshelnick1 написав:
А чи є якісь банки, в додатку яких можна сплачувати (наприклад комуналку) з карти іншого банку, як у Приват24?
Хм. Можна сплачувати комуналку будь-якою карткою в купі фінтех-інтеграторів, отримуючи за це ще й і бонуси/кешбек, а не тільки коміс: Портмоне, Герц, ПейХаб, АйПей, ІзіПей, Комуналка
Додано: Суб 10 січ, 2026 13:32
Amethyst написав: otshelnick1 написав:
А чи є якісь банки, в додатку яких можна сплачувати (наприклад комуналку) з карти іншого банку, як у Приват24?
Хм. Можна сплачувати комуналку будь-якою карткою в купі фінтех-інтеграторів, отримуючи за це ще й і бонуси/кешбек, а не тільки коміс: Портмоне, Герц, ПейХаб, АйПей, ІзіПей, Комуналка
Раніше сплачував в easypay, то нараховували бонуси-кешбек, потім припинили.
Які сервіси зараз дають кешбек?
Додано: Суб 10 січ, 2026 13:39
postal-crazy написав: Amethyst написав: otshelnick1 написав:
А чи є якісь банки, в додатку яких можна сплачувати (наприклад комуналку) з карти іншого банку, як у Приват24?
Хм. Можна сплачувати комуналку будь-якою карткою в купі фінтех-інтеграторів, отримуючи за це ще й і бонуси/кешбек, а не тільки коміс: Портмоне, Герц, ПейХаб, АйПей, ІзіПей, Комуналка
Раніше сплачував в easypay, то нараховували бонуси-кешбек, потім припинили.
Які сервіси зараз дають кешбек?
Зараз не користуюся цими агрегаторами
Мені для комун-ки більше подобається Альянс з його -5% кешбеком (макс 500грн)
От в Портмоне тільки звіряю правильність нарахувань
