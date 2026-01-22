|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 січ, 2026 23:08
Подскажите, когда крайний срок продажи ОВГЗ в привате? Пятница или понедельник перед средой погашения?
Додано: Суб 17 січ, 2026 09:47
candidat, ось є інфа по цьому на
Додано: Суб 17 січ, 2026 20:47
Минутка оффтопа: сейчас в тарифах КДВ вот так:
(не проверял, просто принёс апдейт)
Додано: Вів 20 січ, 2026 11:11
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
ПриватБанк змінює тарифи для активних ФОПів з 2026 року
Додано: Чет 22 січ, 2026 19:02
Re: ПриватБанк конверт
Кто пользуется конвертами, подскажите плз, возможно ли открыть его на короткий срок 7 дней? Я правильно понимаю, что это разновидность накопительного счета до востребования с заранее обозначенной датой возврата накопленной суммы, и отличие от Приват-вклада лишь в том, что выводить накопленное в свободном режиме нельзя до даты окончания конверта?
Или там не будут начисляться % за краткосрок меньше месяца, вот этот момент я не понимаю
Розтлумачте, будь ласка, цю теорію, як воно на практиці працює - вони не виплачують % взагалі, якщо конверт "не дожив" до кінця місяця, чи як? Чи це про виплату % за попередній місяць (незалежно від кількості днів існування того конверту) у перший день наступного календарного місяця?
Додано: Чет 22 січ, 2026 19:29
pharus Нараховують із розрахунку фактичної к-ті днів поки гроші в конверті, сума для % понад 3000, конверт закривати зовсім не обов'язково, можна просто знімати. Зіткнувся з тим, що коли пару раз поповнював з КДВ, то потім без комісу можу вивести на КДВ тільки крайню суму поповнення.
Додано: Чет 22 січ, 2026 19:37
Re: ПриватБанк
Вот просто два раза пополнял, ничего в промежутке не выводив, и оно на втором пополнении счётчик "для выплат" не увеличило на пополнение, а заместило на его сумму? Прикольно.
Додано: Чет 22 січ, 2026 19:51
Дякую, про глюки з крайнім поповненням читав... Невже це буквальний аналог Приват-вкладу, тільки % ставка вдвічі більша?
