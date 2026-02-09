RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 524525526527

Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2026 11:09

Re: ПриватБанк

Re: ПриватБанк

  V2 написав:В Привата якесь загострення.

Я бачу загострення, що мені елементарні платежі, типу з свого конверта на свою кредитку, чи на організацію від якої отримую зарплату, приходиться то з фото то зі дзвінками доводити. Причому форма фото була з двома віконечками для фейсу і паспорту і як не старався - не пройшло.
Ой+
Ой+
 
Повідомлень: 7255
З нами з: 19.04.12
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1157 раз.
 
Профіль
 
2
4
Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2026 11:13

Re: ПриватБанк

Щось в Приват24 не можу додати картку іншого банку . У всіх так ?
lamal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 590
З нами з: 11.03.21
Подякував: 82 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2026 11:16

  Ой+ написав:Я бачу загострення, що мені елементарні платежі, типу з свого конверта на свою кредитку, чи на організацію від якої отримую зарплату, приходиться то з фото то зі дзвінками доводити. Причому форма фото була з двома віконечками для фейсу і паспорту і як не старався - не пройшло.

Это в смысле обычные подтверждения, что платёж проводишь в здравом уме и твёрдой памяти, а не мошенник в Приват24 проник? У меня, наоборот, последние пару месяцев уже не спрашивает. До этого временами бывало. Обычно хватало себя роботу показать, но один раз проходил и видеозвонок с человеком, где голосом проговаривал, что согласен с этой операцией. Всё получалось. Конечно, от качества камеры ещё зависит.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6609
З нами з: 23.03.18
Подякував: 104 раз.
Подякували: 809 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2026 12:58

moveton В кінцевому підсумку також добився проведення цих операцій, але коли захотів стягнути квитанцію, то ще і блок акаунту отримав і знову танці з бубном.
Отримав виплату овдп, гашу кредитку і оформляю у вебці нові, знову дзвінок чи використовую підпис. Ну добре, кажуть, використовуйте. Зараз навіть не знаю, чи підписав, чи нічого не вийде з цієї купівлі, як вже бувало.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7255
З нами з: 19.04.12
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1157 раз.
 
Профіль
 
2
4
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 09:13

Re: ПриватБанк

П24 ні в застосунку ні у вебці не показує вкладів. Каже що нема, можете відкрити, але відкрити також технічний збій. Перевірив три акаунти. Конверт доступний.
Через дев'ять років після націоналізації, яка відбулася у грудні 2016 року, ПриватБанк повністю списав всі старі проблемні кредити.
ПриватБанк у грудні 2025 року списав 150,01 млрд грн непрацюючих кредитів, а в цілому за 2025 рік – 151,498 млрд грн, повідомляє FinClub із посиланням на дані НБУ.
Завдяки цьому загальний обсяг NPL ПриватБанку скоротився із 170,319 млрд грн на початок 2025 року до лише 18,821 млрд грн в кінці року (-88,95%). https://www.finclub.net/news/pryvatbank ... atsii.html

Може разом з проблемними кредитами списали і депозити, щоб взагалі ніяких проблем?
:mrgreen:
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7255
З нами з: 19.04.12
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1157 раз.
 
Профіль
 
2
4
