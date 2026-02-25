RSS
Повідомлення Додано: Суб 14 лют, 2026 08:59

Хотів придбати ОВДП в приват 24,а висвітилось "Підтвердіть ваш номер телефону в банкоматі або терміналі ПриватБанку, щоб здійснювати операції з ОВДП". Що це може означати? На жаль, я зараз знаходжусь далеко від банкоматів або терміналів ПриватБанку.
nord
 
Повідомлень: 639
З нами з: 25.07.22
Подякував: 21 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 14 лют, 2026 12:02

nord У мене так було кілька днів по тому. Заходив на сторінку з гугл пошуку. Потім зайшов з головної сторінки привата, запропонувало звичайний вхід.
barborys
 
Повідомлень: 137
З нами з: 08.06.13
Подякував: 152 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 14 лют, 2026 17:33

Підкажіть, картку Уні можна погашати 25 включно чи потрібно до 25, тобто 24 включно, дякую.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1039
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 14 лют, 2026 17:58

  barborys написав:nord У мене так було кілька днів по тому. Заходив на сторінку з гугл пошуку. Потім зайшов з головної сторінки привата, запропонувало звичайний вхід.

Ввійти можна. Придбати облігації не дозволяє.
nord
 
Повідомлень: 639
З нами з: 25.07.22
Подякував: 21 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 14 лют, 2026 18:00

  melkh написав:Підкажіть, картку Уні можна погашати 25 включно чи потрібно до 25, тобто 24 включно, дякую.

Можно гасить до 23:50 25го. Но лучше так сильно не затягивать ибо мали ли что пойдет не так чтоб оперативно успеть исправить ситуевину. Но 25го гасиЦЦо соовсем не поздно
WallNutPen
 
Повідомлень: 1523
З нами з: 08.06.20
Подякував: 44 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 14 лют, 2026 22:01

Re: ПриватБанк

  nord написав:висвітилось "Підтвердіть ваш номер телефону в банкоматі або терміналі ПриватБанку..."
Треба підтвердити фінансовий номер. Звернися до підтримки банку.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6403
З нами з: 08.03.18
Подякував: 588 раз.
Подякували: 1149 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 15 лют, 2026 12:11

nord Це означає, що банку потрібно додатково підтвердити ваш фінансовий номер для операцій з ОВДП — через вимоги фінмоніторингу та безпеки. Для інвестиційних операцій банк має переконатися, що номер телефону актуальний і прив’язаний саме до вас. Якщо ви далеко від банкомату, спробуйте звернутися в онлайн-чат підтримки Приват24 — інколи підтвердження можна пройти дистанційно через відеоверифікацію або оновлення даних у профілі.
dimabarcuk840
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 15.02.26
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 11:12

Re: ПриватБанк

Друзі, не підкажете, чи не з'явилися стежки, щоб з Інтернет карти можна було переказати кошти на карту іншого банку, без комісії?
JanIs
 
Повідомлень: 78
З нами з: 15.06.23
Подякував: 47 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 18:01

"з 5 березня 2026 року для клієнтів ПриватБанку буде призупинено роботу послуги «Списання цільових зарахувань регулярним платежем із карток інших банків».
Ви не зможете створювати нові платежі за цією послугою.
Автоплатежі, які створили раніше, буде автоматично видалено 10 березня 2026 року."

От така х**ня, малята...
alibob
 
Повідомлень: 794
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
