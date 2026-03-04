Коллеги, подскажите, плз, по такому вопросу.
У родственника есть карта нац.кэшбек в другом банке. Я ведь правильно понимаю, что её можно добавить в Приват24 и платить с неё коммуналку? Комиссий/проблем при этом не будет?
Додано: Сер 04 бер, 2026 22:25
Додано: Сер 04 бер, 2026 22:39
Любая оплата с карты другого банка в Привате - это MCC 8999. Меня терзает смутное сомнение, что он разрешён для НацКэшбека. Добавить карту и инициировать платёж точно можно. Комиссий не будет.
Додано: Сер 04 бер, 2026 22:42
А коммуналка в Приват24 тоже 8999?
В условиях нац.кэшбека пишут, что разрешён МСС 4900
Додано: Сер 04 бер, 2026 22:47
Коммуналка в Приват24 - это скорее всего 4900 (не пробовал, но в других банках так принято). Но это если с приватовской карты платить. А если с чужой, то я бы ожидал, что для неё оно будет на общих основаниях использования чужой карты, т.е. 8999. Но не сложно же проверить и бесплатно. Только на успех не стоит сильно рассчитывать
Додано: Чет 05 бер, 2026 00:51
Додано: Чет 05 бер, 2026 06:12
Re: ПриватБанк
Да.
Банк возьмёт стандартную комиссии, обычно, 1 ₴ за операцию.
Нет, 4900 при оплате по найденным шаблонам.
8999 будет при другом сценарии.
