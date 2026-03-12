RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
12
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 14:00

  quadro_tony_da написав:задав питання в чаті підтримки Допомога онлайн
вже годину чекаю відповіді спеціалісти змінюються час від часу на інші імена і вибачаються за затримки і все, походу ніхто не знає нічьго чи шо :roll:

Вот они преимущества чата. Через телефон этот час нужно постоянно сидеть с трубкой у уха и периодически повторять вопрос очередному подошедшему. А если не просто вопрос, а и ещё и что-то сделать надо, то услышать, что сделано, через день перезвонить и узнать, что не только не сделано, но и вчерашний разговор никак не зафиксирован ("беседа может быть записана" - это для другого) и считается, что и запроса не было. Плавали в Привате, знаем.
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 14:32

Re: ПриватБанк

Re: ПриватБанк

Хтось в курсі чи можна у відділеннях купляти сувенірні монети? бо в приват24 пише що тільки для перегляду
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 14:48

Re: ПриватБанк

Re: ПриватБанк

Зненацька стали з 3700 пропонувать страховки. Я думав, таке давно щезло...
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 18:44

Re: ПриватБанк

Re: ПриватБанк

Панове, а хтось перевипускав єПідтримку Привата по закінченню терміну дії? В додатку інші картки можна перевипустити чи замовити а єПідтримку - чомусь не можна (
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 18:56

  1finanсier написав:Панове, а хтось перевипускав єПідтримку Привата по закінченню терміну дії? В додатку інші картки можна перевипустити чи замовити а єПідтримку - чомусь не можна (


Жоден банк не перевипустить вам єПідтримку. Їй на зміну прийшла Дія.Картка
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 21:46

Вон воно чо

  chipmunk написав:Зненацька стали з 3700 пропонувать страховки. Я думав, таке давно щезло...

Теж наяривали цілий день, думав щось вже трапилось)))
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 04:56

  Navegantes написав:
  1finanсier написав:Панове, а хтось перевипускав єПідтримку Привата по закінченню терміну дії? В додатку інші картки можна перевипустити чи замовити а єПідтримку - чомусь не можна (


Жоден банк не перевипустить вам єПідтримку. Їй на зміну прийшла Дія.Картка

а що ж тоді робити, якщо на неї йдуть виплати по ОВДП включно по 27й рік?
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 05:09

  1finanсier написав:
  Navegantes написав:Жоден банк не перевипустить вам єПідтримку. Їй на зміну прийшла Дія.Картка

а що ж тоді робити, якщо на неї йдуть виплати по ОВДП включно по 27й рік?

Как вариант, запросить у ДУ изменить счёт для выплат. Это обычно даже бесплатно. А надо ли делать? Были же правила, что до конца войны карты с истекшим сроком действия всё равно работают. По крайней мере обычные такие карты у меня из Приват24 не исчезали.

Кстати, у Сенса и Идеи пункт перевыпуска карты у еПидтримки в наличии, так что про "жоден банк" - это не факт. Совсем новых да, не выпустят, а про перевыпуск старых я бы не был так уверен.
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 05:49

Re: ПриватБанк

Re: ПриватБанк

  moveton написав:Кстати, у Сенса и Идеи пункт перевыпуска карты у еПидтримки в наличии, так что про "жоден банк" - это не факт.

Пунктик в Сенсі є, але перевипустити мені не вдається просрочену. Писав про це на гілці Сенсу. Хоча гроші поки що заходять.
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 05:58

  Ой+ написав:Пунктик в Сенсі є, але перевипустити мені не вдається просрочену. Писав про це на гілці Сенсу. Хоча гроші поки що заходять.

Аж интересно стало. Зашёл в SSA, нажал на перевыпуск. С минуту думало, но всё таки спросило пин и сказало, что всё произошло. Теперь кроме старой еПидтримки до 02/25 (ещё месяц активна по процедуре) у меня есть новая до 03/29. Может та, которую не удаётся, ещё недостаточно просрочена? Ну а что Сенс - это не банк, я всегда подозревал :mrgreen:
