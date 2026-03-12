|
ПриватБанк
Додано: Вів 10 бер, 2026 14:00
quadro_tony_da написав:
задав питання в чаті підтримки Допомога онлайн
вже годину чекаю відповіді спеціалісти змінюються час від часу на інші імена і вибачаються за затримки і все, походу ніхто не знає нічьго чи шо
Вот они преимущества чата. Через телефон этот час нужно постоянно сидеть с трубкой у уха и периодически повторять вопрос очередному подошедшему. А если не просто вопрос, а и ещё и что-то сделать надо, то услышать, что сделано, через день перезвонить и узнать, что не только не сделано, но и вчерашний разговор никак не зафиксирован ("беседа может быть записана" - это для другого) и считается, что и запроса не было. Плавали в Привате, знаем.
3
11
1
Додано: Сер 11 бер, 2026 14:32
Хтось в курсі чи можна у відділеннях купляти сувенірні монети? бо в приват24 пише що тільки для перегляду
Костя96
Додано: Сер 11 бер, 2026 14:48
Зненацька стали з 3700 пропонувать страховки. Я думав, таке давно щезло...
chipmunk
Додано: Сер 11 бер, 2026 18:44
Панове, а хтось перевипускав єПідтримку Привата по закінченню терміну дії? В додатку інші картки можна перевипустити чи замовити а єПідтримку - чомусь не можна (
1finanсier
Додано: Сер 11 бер, 2026 18:56
1finanсier написав:
Панове, а хтось перевипускав єПідтримку Привата по закінченню терміну дії? В додатку інші картки можна перевипустити чи замовити а єПідтримку - чомусь не можна (
Жоден банк не перевипустить вам єПідтримку. Їй на зміну прийшла Дія.Картка
Navegantes
2
1
Додано: Сер 11 бер, 2026 21:46
chipmunk написав:
Зненацька стали з 3700 пропонувать страховки. Я думав, таке давно щезло...
Теж наяривали цілий день, думав щось вже трапилось)))
mihasik
Додано: Чет 12 бер, 2026 04:56
Navegantes написав: 1finanсier написав:
Панове, а хтось перевипускав єПідтримку Привата по закінченню терміну дії? В додатку інші картки можна перевипустити чи замовити а єПідтримку - чомусь не можна (
Жоден банк не перевипустить вам єПідтримку. Їй на зміну прийшла Дія.Картка
а що ж тоді робити, якщо на неї йдуть виплати по ОВДП включно по 27й рік?
1finanсier
Додано: Чет 12 бер, 2026 05:09
1finanсier написав: Navegantes написав:
Жоден банк не перевипустить вам єПідтримку. Їй на зміну прийшла Дія.Картка
а що ж тоді робити, якщо на неї йдуть виплати по ОВДП включно по 27й рік?
Как вариант, запросить у ДУ изменить счёт для выплат. Это обычно даже бесплатно. А надо ли делать? Были же правила, что до конца войны карты с истекшим сроком действия всё равно работают. По крайней мере обычные такие карты у меня из Приват24 не исчезали.
Кстати, у Сенса и Идеи пункт перевыпуска карты у еПидтримки в наличии, так что про "жоден банк" - это не факт. Совсем новых да, не выпустят, а про перевыпуск старых я бы не был так уверен.
moveton
3
11
1
Додано: Чет 12 бер, 2026 05:49
moveton написав:
Кстати, у Сенса и Идеи пункт перевыпуска карты у еПидтримки в наличии, так что про "жоден банк" - это не факт.
Пунктик в Сенсі є, але перевипустити мені не вдається просрочену. Писав про це на гілці Сенсу. Хоча гроші поки що заходять.
Ой+
2
4
Додано: Чет 12 бер, 2026 05:58
Ой+ написав:
Пунктик в Сенсі є, але перевипустити мені не вдається просрочену. Писав про це на гілці Сенсу. Хоча гроші поки що заходять.
Аж интересно стало. Зашёл в SSA, нажал на перевыпуск. С минуту думало, но всё таки спросило пин и сказало, что всё произошло. Теперь кроме старой еПидтримки до 02/25 (ещё месяц активна по процедуре) у меня есть новая до 03/29. Может та, которую не удаётся, ещё недостаточно просрочена? Ну а что Сенс - это не банк, я всегда подозревал
moveton
