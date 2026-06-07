|
|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 чер, 2026 13:53
fedor_345 написав:Ой+
не можу зрозуміти - як за рахунок КЛ можна придбати ОВДП? Можете пояснити
Тобто?
В Приваті просто взяти і таки купити ті обліжки, оплативши їх Уні з КЛ.
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6983
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 533 раз.
- Подякували: 1390 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
1
1
13
Додано: Сер 03 чер, 2026 15:53
Треба певно у підтримку писати, щоб консиліум спеціальних спеціалістів детально розглянув цей кейс.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 9205
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 392 раз.
- Подякували: 1303 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
5
Додано: Чет 04 чер, 2026 09:58
Amethyst вже знайшов відповідь - таки можна.
-
fedor_345
-
-
- Повідомлень: 45
- З нами з: 06.12.07
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 07 чер, 2026 13:11
Вже скоро 9 місяців, як Приват зменшив кредитний ліміт до нуля, і всі спроби повернути хоч щось ні до чого не призводять.
Таке враження, що заробив десь "чорну мітку" у банку, де був клієнтом з 2014 року (якщо не раніше).
Є якісь варіанти покращити? Ліміт потрібен виключно під акції з кешбеком від Привіту, іноді цікаві варіанти трапляються.
З кредитною історією та рейтингом все чудово, адекватні банки лише підвищують кредитний ліміт, а ось Приват... сумно.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6491
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1092 раз.
- Подякували: 4881 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
13
2
Додано: Нед 07 чер, 2026 13:13
Искатель написав:
Вже скоро 9 місяців, як Приват зменшив кредитний ліміт до нуля, і всі спроби повернути хоч щось ні до чого не призводять.
Таке враження, що заробив десь "чорну мітку" у банку, де був клієнтом з 2014 року (якщо не раніше).
Є якісь варіанти покращити? Ліміт потрібен виключно під акції з кешбеком від Привіту, іноді цікаві варіанти трапляються.
З кредитною історією та рейтингом все чудово, адекватні банки лише підвищують кредитний ліміт, а ось Приват... сумно.
Особистий досвід. УБКІ десь 390..400 постійно
Купив у нього обліжек на 50К на рік і через півроку таки дали ліміт 5К, а ще через 2 міс підняли до 15К
...а так жив років 5 без ліміту
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6983
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 533 раз.
- Подякували: 1390 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
1
1
13
Додано: Нед 07 чер, 2026 13:32
Amethyst написав: Искатель написав:
Вже скоро 9 місяців, як Приват зменшив кредитний ліміт до нуля, і всі спроби повернути хоч щось ні до чого не призводять.
Таке враження, що заробив десь "чорну мітку" у банку, де був клієнтом з 2014 року (якщо не раніше).
Є якісь варіанти покращити? Ліміт потрібен виключно під акції з кешбеком від Привіту, іноді цікаві варіанти трапляються.
З кредитною історією та рейтингом все чудово, адекватні банки лише підвищують кредитний ліміт, а ось Приват... сумно.
Особистий досвід. УБКІ десь 390..400 постійно
Купив у нього обліжек на 50К на рік і через півроку таки дали ліміт 5К, а ще через 2 міс підняли до 15К
...а так жив років 5 без ліміту
У мене абсолютно зворотня історія... Ліміт був з... грудня 2014 року. Потім минулого року двічі витратив його на ОВДП, паралельно робив якісь дрібні покупки в магазині і... на тому все. Обрізали до нуля і навіть не пояснили.
Занести 50к і купити ОВДП на рік за власні? Треба подумати. Не можу сказати, що я дуже страждаю без цього кредліміта, але зло бере. Інші банки накидують, навіть коли не потрібно, а тут... б'єшся, як риба об лід...
КР зараз 448. А толку...
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6491
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1092 раз.
- Подякували: 4881 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
13
2
Додано: Нед 07 чер, 2026 13:34
Искатель написав:
б'єшся, як риба об лід...
так риба ж холоднокровна. Спокійно, і все буде
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6983
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 533 раз.
- Подякували: 1390 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
1
1
13
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|