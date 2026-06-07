RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 537538539540

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 86
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
10
2- Погане. Некомпетентне.
16%
14
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
12
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 13:53

  fedor_345 написав:Ой+ не можу зрозуміти - як за рахунок КЛ можна придбати ОВДП? Можете пояснити

Тобто?
В Приваті просто взяти і таки купити ті обліжки, оплативши їх Уні з КЛ.
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6984
З нами з: 05.05.21
Подякував: 534 раз.
Подякували: 1390 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
13
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 15:53

Треба певно у підтримку писати, щоб консиліум спеціальних спеціалістів детально розглянув цей кейс.
klug
 
Повідомлень: 9205
З нами з: 18.08.14
Подякував: 392 раз.
Подякували: 1303 раз.
 
Профіль
 
1
5
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 09:58

Amethyst вже знайшов відповідь - таки можна.
fedor_345
Аватар користувача
 
Повідомлень: 45
З нами з: 06.12.07
Подякував: 69 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 13:11

Вже скоро 9 місяців, як Приват зменшив кредитний ліміт до нуля, і всі спроби повернути хоч щось ні до чого не призводять.
Таке враження, що заробив десь "чорну мітку" у банку, де був клієнтом з 2014 року (якщо не раніше).
Є якісь варіанти покращити? Ліміт потрібен виключно під акції з кешбеком від Привіту, іноді цікаві варіанти трапляються.

З кредитною історією та рейтингом все чудово, адекватні банки лише підвищують кредитний ліміт, а ось Приват... сумно.
Искатель
 
Повідомлень: 6491
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1092 раз.
Подякували: 4881 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 13:13

  Искатель написав:Вже скоро 9 місяців, як Приват зменшив кредитний ліміт до нуля, і всі спроби повернути хоч щось ні до чого не призводять.
Таке враження, що заробив десь "чорну мітку" у банку, де був клієнтом з 2014 року (якщо не раніше).
Є якісь варіанти покращити? Ліміт потрібен виключно під акції з кешбеком від Привіту, іноді цікаві варіанти трапляються.

З кредитною історією та рейтингом все чудово, адекватні банки лише підвищують кредитний ліміт, а ось Приват... сумно.

Особистий досвід. УБКІ десь 390..400 постійно
Купив у нього обліжек на 50К на рік і через півроку таки дали ліміт 5К, а ще через 2 міс підняли до 15К
...а так жив років 5 без ліміту :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6984
З нами з: 05.05.21
Подякував: 534 раз.
Подякували: 1390 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
13
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 13:32

  Amethyst написав:
  Искатель написав:Вже скоро 9 місяців, як Приват зменшив кредитний ліміт до нуля, і всі спроби повернути хоч щось ні до чого не призводять.
Таке враження, що заробив десь "чорну мітку" у банку, де був клієнтом з 2014 року (якщо не раніше).
Є якісь варіанти покращити? Ліміт потрібен виключно під акції з кешбеком від Привіту, іноді цікаві варіанти трапляються.

З кредитною історією та рейтингом все чудово, адекватні банки лише підвищують кредитний ліміт, а ось Приват... сумно.

Особистий досвід. УБКІ десь 390..400 постійно
Купив у нього обліжек на 50К на рік і через півроку таки дали ліміт 5К, а ще через 2 міс підняли до 15К
...а так жив років 5 без ліміту :mrgreen:

У мене абсолютно зворотня історія... Ліміт був з... грудня 2014 року. Потім минулого року двічі витратив його на ОВДП, паралельно робив якісь дрібні покупки в магазині і... на тому все. Обрізали до нуля і навіть не пояснили.
Занести 50к і купити ОВДП на рік за власні? Треба подумати. Не можу сказати, що я дуже страждаю без цього кредліміта, але зло бере. Інші банки накидують, навіть коли не потрібно, а тут... б'єшся, як риба об лід...
КР зараз 448. А толку...
Искатель
 
Повідомлень: 6491
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1092 раз.
Подякували: 4881 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 13:34

Re: ПриватБанк

  Искатель написав:б'єшся, як риба об лід...
так риба ж холоднокровна. Спокійно, і все буде :wink:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6984
З нами з: 05.05.21
Подякував: 534 раз.
Подякували: 1390 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
13
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 14:23

Re: ПриватБанк

  Искатель написав:але зло бере.

Совет - смиритесь. Не обращайте внимания. Периодически запрашивайте, но будьте готовы что будет идти отлуп даже без запроса в БКИ. Да возможно Вам банк выдал черную метку - бороться бессмысленно, тратить эмоции, расстраиваться еще больше бессмысленно. Если звезды сойдутся - лимит дадут - не сойдутся - поднимите одну руку вверх и со словами "Да и хрен с ним!" - резко опустите вниз. Имею кейс похожий на Amethyst'a. Сам клиент банка с 2008 - всегда все устраивало и банк и меня пока не случились "стейки" во время ковида (май 2020). Банк тогда пытался кинуть клиентов (за что получил поганяло #зеленелайно), а я был одним из тех кто писал в НБУ и поддержке банка активно доказывал что они не правы. В итоге за "стейки" 800 грн. тогда получил, но уже в июле лимит мне обнулили. По сути 5 с половиной лет любой запрос о лимите - мгнвенный отлут без запроса в БКИ. Метка? Вероятно да. Но вот в январе 2026 очередная попытка без особой надежды на успех и - о чудо - лимит 10к. Потом в апреле +10к, на днях еще +10к. Рейтинг в районе 380-400. Т.е. ниже вашего. Нагрузка все время - не маленькая - основные кредитки есть, хотя с прошлого года часть даже стал закрывать по ненадобности (О.банк, тасин саксесс). Да в конце 2024 занес сюда чутка валюты на ОВГЗ, несколько раз докупал, в т.ч. после погашения - выводил пока немного процентов. Поэтому думаю данный фактор - покупка ОГВЗ - крайне положителен в вопросе выделения лимита. То что вы думаете что Вас лишили лимита по причине того, что вы за кредитные брали бумаги - считаю ошибочным мнением, хотя и весьма распространенным в сети. У меня большинство трат за счет лимита это как раз ИКУ ну и собственно покупка бумаг у #зеленелайно, но лимит наоборот перманентно растет (по крайней мере пока) - поэтому думаю это вовсе не причина. Возможно банк получил какую-то инфу по вам от других источников, которая ему не понравилось. Знаю, что к сожалению, некоторые банки уже начали между собой обмениваться чем-то подобным. И клиент ничем противодействовать в данном процессе не сможет. Поэтому возвращаюсь с того с чего начал - не тратьте силы и нервы - смиритесь и глядишь у вас лет через пять лимит вернется ;). А может даже и раньше...
Как там у китайцев: "Если долго сидеть на берегу реки то можно увидеть как мимо проплывет..." пусть будет повышение лимита в привате. Мой уже приплыл - Ваш надеюсь - пока в пути :)
WallNutPen
 
Повідомлень: 1562
З нами з: 08.06.20
Подякував: 48 раз.
Подякували: 495 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 537538539540
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (1155)
07.06.2026 15:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.