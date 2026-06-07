Тобто?
В Приваті просто взяти і таки купити ті обліжки, оплативши їх Уні з КЛ.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 чер, 2026 13:53
Додано: Сер 03 чер, 2026 15:53
Треба певно у підтримку писати, щоб консиліум спеціальних спеціалістів детально розглянув цей кейс.
Додано: Нед 07 чер, 2026 13:11
Вже скоро 9 місяців, як Приват зменшив кредитний ліміт до нуля, і всі спроби повернути хоч щось ні до чого не призводять.
Таке враження, що заробив десь "чорну мітку" у банку, де був клієнтом з 2014 року (якщо не раніше).
Є якісь варіанти покращити? Ліміт потрібен виключно під акції з кешбеком від Привіту, іноді цікаві варіанти трапляються.
З кредитною історією та рейтингом все чудово, адекватні банки лише підвищують кредитний ліміт, а ось Приват... сумно.
Додано: Нед 07 чер, 2026 13:13
Особистий досвід. УБКІ десь 390..400 постійно
Купив у нього обліжек на 50К на рік і через півроку таки дали ліміт 5К, а ще через 2 міс підняли до 15К
...а так жив років 5 без ліміту
Додано: Нед 07 чер, 2026 13:32
У мене абсолютно зворотня історія... Ліміт був з... грудня 2014 року. Потім минулого року двічі витратив його на ОВДП, паралельно робив якісь дрібні покупки в магазині і... на тому все. Обрізали до нуля і навіть не пояснили.
Занести 50к і купити ОВДП на рік за власні? Треба подумати. Не можу сказати, що я дуже страждаю без цього кредліміта, але зло бере. Інші банки накидують, навіть коли не потрібно, а тут... б'єшся, як риба об лід...
КР зараз 448. А толку...
Додано: Нед 07 чер, 2026 13:34
Re: ПриватБанк
Додано: Нед 07 чер, 2026 14:23
Re: ПриватБанк
Совет - смиритесь. Не обращайте внимания. Периодически запрашивайте, но будьте готовы что будет идти отлуп даже без запроса в БКИ. Да возможно Вам банк выдал черную метку - бороться бессмысленно, тратить эмоции, расстраиваться еще больше бессмысленно. Если звезды сойдутся - лимит дадут - не сойдутся - поднимите одну руку вверх и со словами "Да и хрен с ним!" - резко опустите вниз. Имею кейс похожий на Amethyst'a. Сам клиент банка с 2008 - всегда все устраивало и банк и меня пока не случились "стейки" во время ковида (май 2020). Банк тогда пытался кинуть клиентов (за что получил поганяло #зеленелайно), а я был одним из тех кто писал в НБУ и поддержке банка активно доказывал что они не правы. В итоге за "стейки" 800 грн. тогда получил, но уже в июле лимит мне обнулили. По сути 5 с половиной лет любой запрос о лимите - мгнвенный отлут без запроса в БКИ. Метка? Вероятно да. Но вот в январе 2026 очередная попытка без особой надежды на успех и - о чудо - лимит 10к. Потом в апреле +10к, на днях еще +10к. Рейтинг в районе 380-400. Т.е. ниже вашего. Нагрузка все время - не маленькая - основные кредитки есть, хотя с прошлого года часть даже стал закрывать по ненадобности (О.банк, тасин саксесс). Да в конце 2024 занес сюда чутка валюты на ОВГЗ, несколько раз докупал, в т.ч. после погашения - выводил пока немного процентов. Поэтому думаю данный фактор - покупка ОГВЗ - крайне положителен в вопросе выделения лимита. То что вы думаете что Вас лишили лимита по причине того, что вы за кредитные брали бумаги - считаю ошибочным мнением, хотя и весьма распространенным в сети. У меня большинство трат за счет лимита это как раз ИКУ ну и собственно покупка бумаг у #зеленелайно, но лимит наоборот перманентно растет (по крайней мере пока) - поэтому думаю это вовсе не причина. Возможно банк получил какую-то инфу по вам от других источников, которая ему не понравилось. Знаю, что к сожалению, некоторые банки уже начали между собой обмениваться чем-то подобным. И клиент ничем противодействовать в данном процессе не сможет. Поэтому возвращаюсь с того с чего начал - не тратьте силы и нервы - смиритесь и глядишь у вас лет через пять лимит вернется . А может даже и раньше...
Как там у китайцев: "Если долго сидеть на берегу реки то можно увидеть как мимо проплывет..." пусть будет повышение лимита в привате. Мой уже приплыл - Ваш надеюсь - пока в пути
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