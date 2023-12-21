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Захист критичної інфраструктури: викрито розтрату на...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 07 чер, 2026 13:38
Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці встановили, що під час будівництва захисту об’єкта критичної енергетичної інфраструктури на Закарпатті державі завдали збитків на понад 104 млн грн через завищення вартості будівельних матеріалів.
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