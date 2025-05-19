Напишете це 3 червня, як зміни вступлять в силу
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 тра, 2025 19:31
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Додано: Сер 14 тра, 2025 23:00
Так нашо потрібен додаток 2.0 , якщо з нього СЕП (з нюкард) теж буде з комісією ? У того ж Райфа "нова"аппка дозволяє безкоштовний безготівковий вихід . А тут...
Додано: Сер 14 тра, 2025 23:37
Які зміни? За Вашим посиланням NewCard не згадується. От людина знайшла тарифи, де букви стоять у правильному порядку: viewtopic.php?p=5855360#p5855360
Додано: Чет 15 тра, 2025 01:17
То "Комісія за обслуговування неактивного рахунку" є "Послугою"?
viewtopic.php?p=5855360#p5855360
Дякую, але ні, такої послуги я не потребую.
А вихід СЕПом з нюшки без змін, безкомісний. Тільки здається є якийсь ліміт типу 50к чи на день чи на місяць? Може хто пам'ятає, а то не можу знайти де це?
Додано: Пон 19 тра, 2025 21:33
Додано: Пон 19 тра, 2025 21:42
Дяк
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