Напишете це 3 червня, як зміни вступлять в силу
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 тра, 2025 19:31
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Додано: Сер 14 тра, 2025 23:00
Так нашо потрібен додаток 2.0 , якщо з нього СЕП (з нюкард) теж буде з комісією ? У того ж Райфа "нова"аппка дозволяє безкоштовний безготівковий вихід . А тут...
Додано: Сер 14 тра, 2025 23:37
Які зміни? За Вашим посиланням NewCard не згадується. От людина знайшла тарифи, де букви стоять у правильному порядку: viewtopic.php?p=5855360#p5855360
Додано: Чет 15 тра, 2025 01:17
То "Комісія за обслуговування неактивного рахунку" є "Послугою"?
viewtopic.php?p=5855360#p5855360
Дякую, але ні, такої послуги я не потребую.
А вихід СЕПом з нюшки без змін, безкомісний. Тільки здається є якийсь ліміт типу 50к чи на день чи на місяць? Може хто пам'ятає, а то не можу знайти де це?
Додано: Пон 19 тра, 2025 21:33
Додано: Пон 19 тра, 2025 21:42
Дяк
Додано: Вів 27 тра, 2025 19:41
Мене їхній застосунок дістає, просить на нову версію переходити.
Ну, поставив спробувати. Зробив платіж. Старий застосунок надсилав код підтвердження через Push самому собі, і навіть сам його підставляв у поле.
Цей хоче виключно щоб я руцями набивав код із СМС (можливо він би і зчитав код самостійно, але він на інший пристрій приходить). Це в нього принципово так, чи можна добитись, щоб працювало як в старому застосунку? Я розумію, що безпека в тому варіанті така собі, але для телефона, який не залишає меж кімнати, нормально, а зручність не порівняти.
Додано: Сер 28 тра, 2025 11:50
Вітаємо!
З 1 червня будуть встановлені ліміти на перекази з картки на картку та з рахунку на рахунок 50 або 100 тис. грн на календарний місяць.
Додано: Сер 28 тра, 2025 15:06
банк "замеморандумився"...
В межах виконання умов Меморандуму про прозорість ринку банківських послуг 24 та 27 травня з 6:00 до 8:00 ми проведемо роботи у технічних системах банку.
У цей період можлива тимчасова недоступність операцій в онлайн-банкінгу UKRSIB online та UKRSIB business. Також можливі затримки у виконанні платежів на рахунки клієнтів в інших банках, а також у зарахуванні коштів від клієнтів інших банків. На рахунках і картках може тимчасово відображатися некоректний залишок.
Крім того, 27 травня у вказаний період може бути тимчасово недоступна оплата картками банку, а також можливі перебої в роботі банкоматів та POS-терміналів.
Якщо у вас на цей час заплановані фінансові операції, просимо провести платежі завчасно, подбати про наявність готівки та, за потреби, попередити своїх клієнтів і партнерів.
Перепрошуємо за незручності та дякуємо за довіру!
Майже 35 років ми є стабільним партнером, який пропонує сучасний та надійний банкінг за підтримки провідної європейської групи, дбає про клієнтів і працівників, сприяє зміцненню української економіки, позитивно впливає на розвиток суспільства. Різні міжнародні та українські рейтинги визнають UKRSIBBANK надійним, відкритим, прозорим і професійним. У своїй щоденній роботі банк орієнтується на якісне комфортне обслуговування у найкращих європейських фінансових традиціях.
З повагою
UKRSIBBANK BNP Paribas Group.
Додано: Сер 28 тра, 2025 16:10
" 24 та 27 травня з 6:00 до 8:00 ми проведемо роботи у технічних системах банку"
Це Вам сьогодні (28) повідомили?
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