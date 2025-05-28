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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 тра, 2025 17:55
alibob написав:
Це Вам сьогодні (28) повідомили?
це був банер в застосунку ще 23го.
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