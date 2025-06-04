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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 тра, 2025 17:55
alibob написав:
Це Вам сьогодні (28) повідомили?
це був банер в застосунку ще 23го.
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Додано: Нед 01 чер, 2025 18:37
Підкажіть, а тут по кредитці усі покупки в грейсі чи є мсс-виключення?
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la9
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Додано: Нед 01 чер, 2025 20:17
la9 написав:
Підкажіть, а тут по кредитці усі покупки в грейсі чи є мсс-виключення?
Все в грейсі. І те, що вас цікавить, теж.
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Додано: Сер 04 чер, 2025 14:36
Всім ввели комісію за переказ по IBAN?
Комісія не велика, але навіщо платити комісію коли у основної маси банків з ТОП 15 комісія за перекази по IBAN відсутня.
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Sashulik
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Додано: Сер 04 чер, 2025 14:57
Sashulik написав:
Всім ввели комісію за переказ по IBAN?
Комісія не велика, але навіщо платити комісію коли у основної маси банків з ТОП 15 комісія за перекази по IBAN відсутня.
З New Card ZKP і картки Bolt немає комісії.
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Додано: Сер 04 чер, 2025 16:23
Sashulik написав:
Всім ввели комісію
Всі вже давно повідкривали Болт або Туц з шаровим СЕПом
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Amethyst
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