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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.3 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
6
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 17:55

  alibob написав:Це Вам сьогодні (28) повідомили?

це був банер в застосунку ще 23го.
KVV
 
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Підкажіть, а тут по кредитці усі покупки в грейсі чи є мсс-виключення?
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 20:17

  la9 написав:Підкажіть, а тут по кредитці усі покупки в грейсі чи є мсс-виключення?

Все в грейсі. І те, що вас цікавить, теж.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 14:36

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Всім ввели комісію за переказ по IBAN?
Комісія не велика, але навіщо платити комісію коли у основної маси банків з ТОП 15 комісія за перекази по IBAN відсутня.
Sashulik
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 14:57

  Sashulik написав:Всім ввели комісію за переказ по IBAN?
Комісія не велика, але навіщо платити комісію коли у основної маси банків з ТОП 15 комісія за перекази по IBAN відсутня.

З New Card ZKP і картки Bolt немає комісії.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 15:22

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

правда що в цьому банку безкінечний перевипуск карт? для друга питаю 8)
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 16:23

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  Sashulik написав:Всім ввели комісію
Всі вже давно повідкривали Болт або Туц з шаровим СЕПом :idea:
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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