це був банер в застосунку ще 23го.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 тра, 2025 17:55
Додано: Нед 01 чер, 2025 18:37
Підкажіть, а тут по кредитці усі покупки в грейсі чи є мсс-виключення?
Додано: Нед 01 чер, 2025 20:17
Додано: Сер 04 чер, 2025 14:36
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Всім ввели комісію за переказ по IBAN?
Комісія не велика, але навіщо платити комісію коли у основної маси банків з ТОП 15 комісія за перекази по IBAN відсутня.
Додано: Сер 04 чер, 2025 14:57
Додано: Сер 04 чер, 2025 15:22
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
правда що в цьому банку безкінечний перевипуск карт? для друга питаю
Додано: Сер 04 чер, 2025 16:23
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Додано: Чет 05 чер, 2025 12:56
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