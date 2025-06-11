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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 чер, 2025 14:38
klug написав:
Я правильно розумію, що ліміт на оплати з 3DS тут не піднімається вище 15к/доба чи є якийсь варіант з цим боротися?
підіймається
у додатку обираєте карту, ліміти, встановлюєте скільки треба
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andrey291263
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Додано: Сер 11 чер, 2025 15:13
klug написав:
Я правильно розумію, що ліміт на оплати з 3DS тут не піднімається вище 15к/доба чи є якийсь варіант з цим боротися?
На гарячій лінії піднімають на скільки треба.
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Ferlakur
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Додано: Сер 11 чер, 2025 15:23
andrey291263 написав: klug написав:
Я правильно розумію, що ліміт на оплати з 3DS тут не піднімається вище 15к/доба чи є якийсь варіант з цим боротися?
підіймається
у додатку обираєте карту, ліміти, встановлюєте скільки треба
У застосунку більше 15к не приймає (добовий на всі витрати значно більший). У документі
на сайті знайшов, що 15к - це максимум для 3DS. Спробую ще через гарячу лінію.
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klug
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Додано: Сер 11 чер, 2025 16:22
klug написав:
Спробую ще через гарячу лінію.
Поділіться будь-ласка чи вдалось підняти через гарячу лінію.
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angra
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