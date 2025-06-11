UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Додано: Сер 11 чер, 2025 14:38
klug написав:
Я правильно розумію, що ліміт на оплати з 3DS тут не піднімається вище 15к/доба чи є якийсь варіант з цим боротися?
підіймається
у додатку обираєте карту, ліміти, встановлюєте скільки треба
andrey291263
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Додано: Сер 11 чер, 2025 15:13
klug написав:
Я правильно розумію, що ліміт на оплати з 3DS тут не піднімається вище 15к/доба чи є якийсь варіант з цим боротися?
На гарячій лінії піднімають на скільки треба.
Ferlakur
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Додано: Сер 11 чер, 2025 15:23
andrey291263 написав: klug написав:
Я правильно розумію, що ліміт на оплати з 3DS тут не піднімається вище 15к/доба чи є якийсь варіант з цим боротися?
підіймається
у додатку обираєте карту, ліміти, встановлюєте скільки треба
У застосунку більше 15к не приймає (добовий на всі витрати значно більший). У
документі
на сайті знайшов, що 15к - це максимум для 3DS. Спробую ще через гарячу лінію.
klug
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Додано: Сер 11 чер, 2025 16:22
klug написав:
Спробую ще через гарячу лінію.
Поділіться будь-ласка чи вдалось підняти через гарячу лінію.
angra
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Додано: Сер 11 чер, 2025 19:57
angra написав: klug написав:
Спробую ще через гарячу лінію.
Поділіться будь-ласка чи вдалось підняти через гарячу лінію.
Так, оператор якось підозріло тупив і не міг зрозуміти, що я від нього хочу. Чомусь йому здавалося, що я говорю вже безпосередньо про відмову при оплаті, а не про зміну лімітів у застосунку. Довелося йому кілька разів пояснювати, у чому саме проблема, але з рештою він взяв паузу для "уточнення" і таки підняв ліміт на 3DS. Можна як підняти до кінця доби, так і встановити безстроково.
klug
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Додано: Сер 11 чер, 2025 21:21
klug написав:
У застосунку більше 15к не приймає
в старому застосунку сам собі поставив 200....чи це не той 3ds?
KVV
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Додано: Сер 11 чер, 2025 21:25
KVV написав: klug написав:
У застосунку більше 15к не приймає
в старому застосунку сам собі поставив 200....чи це не той 3ds?
Поставити можна, але він не працюватиме. Тільки через гарячу. І максимум на місяць. А шоб на постійній основі, треба йти у відділення.
Ferlakur
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Додано: Сер 11 чер, 2025 22:07
Ferlakur написав:
Поставити можна, але він не працюватиме.
чому не працюватиме?
в мене 200/доба, залишок на зараз 100992 бо сьогодні було дві успішних оплати на суму 8 і 99000.
KVV
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Додано: Чет 12 чер, 2025 00:54
KVV написав:
в старому застосунку сам собі поставив 200....чи це не той 3ds?
Той, дякую. Мені у відділенні сказали, що з 1 липня старий застосунок не буде працювати і щоб я про нього забув. Я одразу і забув
Це обмеження, дійсно лише у 2.0.
klug
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