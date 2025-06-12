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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.3 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
6
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 14:38

  klug написав:Я правильно розумію, що ліміт на оплати з 3DS тут не піднімається вище 15к/доба чи є якийсь варіант з цим боротися?

підіймається
у додатку обираєте карту, ліміти, встановлюєте скільки треба
andrey291263
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 15:13

  klug написав:Я правильно розумію, що ліміт на оплати з 3DS тут не піднімається вище 15к/доба чи є якийсь варіант з цим боротися?

На гарячій лінії піднімають на скільки треба.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 15:23

  andrey291263 написав:
  klug написав:Я правильно розумію, що ліміт на оплати з 3DS тут не піднімається вище 15к/доба чи є якийсь варіант з цим боротися?

підіймається
у додатку обираєте карту, ліміти, встановлюєте скільки треба

У застосунку більше 15к не приймає (добовий на всі витрати значно більший). У документі на сайті знайшов, що 15к - це максимум для 3DS. Спробую ще через гарячу лінію.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 16:22

  klug написав: Спробую ще через гарячу лінію.

Поділіться будь-ласка чи вдалось підняти через гарячу лінію.
angra
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 19:57

  angra написав:
  klug написав: Спробую ще через гарячу лінію.

Поділіться будь-ласка чи вдалось підняти через гарячу лінію.

Так, оператор якось підозріло тупив і не міг зрозуміти, що я від нього хочу. Чомусь йому здавалося, що я говорю вже безпосередньо про відмову при оплаті, а не про зміну лімітів у застосунку. Довелося йому кілька разів пояснювати, у чому саме проблема, але з рештою він взяв паузу для "уточнення" і таки підняв ліміт на 3DS. Можна як підняти до кінця доби, так і встановити безстроково.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 21:21

  klug написав:У застосунку більше 15к не приймає

в старому застосунку сам собі поставив 200....чи це не той 3ds?
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KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 21:25

  KVV написав:
  klug написав:У застосунку більше 15к не приймає

в старому застосунку сам собі поставив 200....чи це не той 3ds?
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Поставити можна, але він не працюватиме. Тільки через гарячу. І максимум на місяць. А шоб на постійній основі, треба йти у відділення.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 22:07

  Ferlakur написав:Поставити можна, але він не працюватиме.

чому не працюватиме?
в мене 200/доба, залишок на зараз 100992 бо сьогодні було дві успішних оплати на суму 8 і 99000.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 00:54

  KVV написав:в старому застосунку сам собі поставив 200....чи це не той 3ds?

Той, дякую. Мені у відділенні сказали, що з 1 липня старий застосунок не буде працювати і щоб я про нього забув. Я одразу і забув :mrgreen: Це обмеження, дійсно лише у 2.0.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 07:58

  KVV написав:
  Ferlakur написав:Поставити можна, але він не працюватиме.

чому не працюватиме?
в мене 200/доба, залишок на зараз 100992 бо сьогодні було дві успішних оплати на суму 8 і 99000.

Не знаю, я колись виставляв у додатку 100к, роблю оплату а воно не йде. Звоню на гарячу, сказали тільки через них. То відтоді звоню їм, коли треба.
Ferlakur
 
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