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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 чер, 2025 06:12
klug написав: andrey291263 написав: klug написав:
Я правильно розумію, що ліміт на оплати з 3DS тут не піднімається вище 15к/доба чи є якийсь варіант з цим боротися?
підіймається
у додатку обираєте карту, ліміти, встановлюєте скільки треба
У застосунку більше 15к не приймає (добовий на всі витрати значно більший). У документі
на сайті знайшов, що 15к - це максимум для 3DS. Спробую ще через гарячу лінію.
А як висвічується відмова при неуспішній операції - так і пише - перевищений ліміт по 3д секьюр?
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Додано: Пон 16 чер, 2025 14:54
Укрсіб перший з банків який розблоковує рахунки після зняття арешту, інші тормозять, можуть навіть не в той же день розблокувати
ощад взагалі досі мовчить, хоча по ідеї має одним з перших
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quadro_tony_da
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Додано: Пон 16 чер, 2025 15:56
quadro_tony_da написав:
Укрсіб перший з банків який розблоковує рахунки після зняття арешту, інші тормозять, можуть навіть не в той же день розблокувати
ощад взагалі досі мовчить, хоча по ідеї має одним з перших
Як ви так робите?)
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sens
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Додано: Пон 16 чер, 2025 17:17
sens написав:
Як ви так робите?)
закон прийняли цього року шо фопи мають есв сплачувати, раніше були звільнені від цього
ми фоп закрили в січні і есв за 2024 не заплатили
а вони нам нарахували за це борг, хоч і немали
через суд можна було оскаржити але треба було срочно рахунки розблокувати так шо заплатити 15к
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quadro_tony_da
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 16:39
Ну шозах... Нью кард и Болт можна відкрити в додатку тільки новим клієнтам, а хто вже має рахунки в банку — топайте до відділення. Шо за голова таке придумала...
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Ferlakur
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 21:20
Ferlakur написав:
Ну шозах... Нью кард и Болт можна відкрити в додатку тільки новим клієнтам, а хто вже має рахунки в банку — топайте до відділення. Шо за голова таке придумала...
За Болт не знаю, Нюшка в принципі лише для нових коієнтів.
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klug
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