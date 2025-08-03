Вітаю! Прошу підказати: 1. Який крайній термін (дата, час) погашень карткового кредиту шляхом: гот-ка в касу банку, Р2Р, СЕП? Стращають, що наче по Р2Р датою є не швидке білінгове зарахування, а фактична міжбанківська проводка такого переказу, а він до 3-х р.діб. 2. З якої дати, часу нові витрати по кредитці вимагатимуть погашення на 2-й міс, якщо РД 5 число?
Visky 1. СЕП до 18:00 5го числа(якщо це вихідний - наступного робочого дня до 18ти). п2п я б такі суми не ганяв. 2. для надійності починаю з 11го але можна і на день-два раніше (окрім випадків де термінал Укрсибу)
KVV написав:Visky 1. СЕП до 18:00 5го числа(якщо це вихідний - наступного робочого дня до 18ти). п2п я б такі суми не ганяв. 2. для надійності починаю з 11го але можна і на день-два раніше (окрім випадків де термінал Укрсибу)
по Р2Р з більш жорсткими лімітами, частково. А хіба, якщо списання 10го, то це буде в погашення до наступного 5го, наче казали, що це вже новий період?