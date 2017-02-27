RSS
  #<1 ... 12061120621206312064
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 20:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:Головне - НБУ витрачає валюту на міжбанку не для утримання курсу,

Ну як сказати:
1. Якщо б НБУ не витрачав валюту, то курс би ріс експоненціально.
2. НБУ чітко обирає скільки саме інтервенцій робити, щоб не було різьких коливань курсу. Потратив би на 100-200 млн. більше і долар би не ріс, але тимчасово обрали тримати курс Євро.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6047
З нами з: 29.07.22
Подякував: 940 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 21:11

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:Головне - НБУ витрачає валюту на міжбанку не для утримання курсу,

Ну як сказати:
1. Якщо б НБУ не витрачав валюту, то курс би ріс експоненціально.
2. НБУ чітко обирає скільки саме інтервенцій робити, щоб не було різьких коливань курсу. Потратив би на 100-200 млн. більше і долар би не ріс, але тимчасово обрали тримати курс Євро.

НБУ витрачає валюту, бо значна частина валютного обігу, а саме іноземна допомога не потрапляє на міжбанк.

а другий пункт схожий на питання, що перше курка чи яйце. але на перший погляд, а насправді - ні. це нюанси, але вони важливі для розуміння ситуації - що причина, а що наслідок. якби інтервенцій не було, то курс злетів би, так. але якщо валюти вдосталь ти можеш виставити хоч 700 млн на продаж, хоч 900 млн - але за фіксованим курсом це ніяк не вплине на курс. й нагадаю, валютні спекуляції зараз дуже обмежені, валюту купують лише під перелік потреб - тому доларів продають стільки, скільки потребують покупці - й при цьому керують курсом, бо куплять по тому курсу, який виставив НБУ - варіантів все одно немає.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11972
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1740 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 04:10

  Shaman написав:
  Ірина_ написав:
Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео

колеги, я розумію хайп - це свято... але може спробуємо об'єктивно та нестандартно коментувати?

О, вже нафта по 150 на відосику :)

Існує думка, що високі ціни на нафту не можуть триматися довго. 80% споживання нафти - це моторне паливо. А чим дорожче паливо, тим швидше прогресує перехід на інші види (електро та ін), що викликає кумулятивне зниження попиту. Тому для виробників нафти задрати в космос ціну - це рубати сук, на якому вони сидять...
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2347
З нами з: 19.02.14
Подякував: 650 раз.
Подякували: 676 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 04:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sergey_sryvkin написав:чим дорожче паливо, тим швидше прогресує перехід на інші види (електро та ін)

Что-то оно так прогрессирует, что за последние 40 лет потребление нефти довольно стабильно росло и выросло за это время в почти два раза. Это потому, что нефть всё это время дешевела?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6745
З нами з: 23.03.18
Подякував: 116 раз.
Подякували: 827 раз.
 
Профіль
 
3
11
1
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 09:01

moveton

потребление нефти последние годы заметно отстает от роста мирового ВВП
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 847
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
 
2
