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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 лют, 2022 12:33
Лимит по карте не трогул, лимит на рассрочку обнулил.
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MASolomko
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Додано: Чет 24 лют, 2022 14:14
А как быть с грейсом?
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big539
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