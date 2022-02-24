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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.4 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
60%
6
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 12:33

Re: monobank

Лимит по карте не трогул, лимит на рассрочку обнулил.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 14:14

А как быть с грейсом?
big539
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  #<1 ... 28293031
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