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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
55%
6
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 07:52

  mihasik написав:
  big539 написав:Гороховский сказал что продлевает на месяц грейс, но в самом приложении ничего про это нету. Как написано "по 28-е февраля" - так и есть. Наврал?

С марта, когда уже не особо актуально

І з березня нічого.
Моня написав, що заборгованість за лютий треба погасити до кінця березня. Ото канікули :shock:
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lov2108
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 12:43

Re: monobank

продлили льготный период аж на месяц (как и А-банк), в итоге погасить надо до... 31 марта... - т.е. ничего не сделали. но гордо об этом заявили.
что продлили? кому продлили?
обычный дешевый ПР как и у моно...
На ФБ народ пишет что еще и проценты списали тем, кто поверил и не погасил 28.02...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 13:36

Re: monobank

Забираю свои слова обратно! Горошек не обманул! Обновилось в приложухе сообщении что погасить всю сумму нужно уже не до 28-го февраля, а до 31го марта! Тобто - продлили грейс на месяц! Ну отлично, хоть как то. Я итак на дня резко на 320тысяч гривен обеднел, так хоть двадцадку долга горошку можно потянуть резину ещё месяц...
Всё просто.
big539
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  #<1 ... 30313233
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