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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 тра, 2025 18:48
Re: monobank
Напомните, пожалуйста, по черной карте нужно какие-то операции проводить раз в полгода (или другой период)? или по ней нет РКО при неактивности?
Додано: Сер 21 тра, 2025 21:17
Re: monobank
'Жахнув' мене сьогодні Монобанк на комісію при знятті коштів. Виявляється якщо вислати кошти з ФОПа на Білу картку, при собі мати Чорну і зробити на неї переказ з Білої- втрачається безкоштовна можливість зняття до 50 тис. грн., хоча наче ще рік тому я робив такий фінт в А-банку і комісій не було Як сказали в підтримці- після першого переказу між своїми рахунками це вже рахується не цільове призначення, хоча в поточних умовах про безпосереднє зарахування на Чорну картку коштів від діяльності ФОП не йдеться:
Додано: Сер 21 тра, 2025 21:40
А чому не можна було частину коштів кинути на Білу, частину (яку потрібно) - одразу на Чорну, навіщо були ці перекидки між власними картками?
Додано: П'ят 23 тра, 2025 12:56
Re: monobank
@Искатель, вдома перекинув з ФОП рахунку на Білу картку, біля банкомату помітив що з Чорною. Наступного разу буду більш уважним, та й мабуть є сенс все ж 1у транзакцію проводити завжди на меншу суму.
Додано: Вів 27 тра, 2025 15:19
Re: monobank
Отправил несколько переводов на ПУМБ, все вернулись назад на карту МОНО,
поддержка пока не может ничего вразумительного ответить, почему так получилось.
Додано: Вів 27 тра, 2025 15:22
Re: monobank
Підтримка моно чи пумба?
Додано: Вів 27 тра, 2025 16:40
Додано: Вів 27 тра, 2025 16:44
Re: monobank
Поддержка моно говорит, что заворачивает платежи пумб.
Поддержка пумб говорит, что не видит даже попытки зачисления средств.
Снова позвонил в моно, сказал, что пумб не видит попыток зачисления денег,
моно взяли паузу, сказали будем думать.
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