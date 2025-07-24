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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 лип, 2025 13:45
PUnder написав: Hill_78 написав:
Чи отримував хтось картки Монобанку за кордоном надіслані Монобанком поштою?
.
Так отримували в Німеччині, але не знаю навіщо це син робив, тільки здається 450грг викинув
. Але каже це для колекції
Зрозуміло. Ну так виходить, що картка буде для колекції. Скажіть, чи вирішували ви питання з Монобанком і чи було знайдене якесь рішення?
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Додано: Чет 24 лип, 2025 14:13
Hill_78 написав:
Зрозуміло. Ну так виходить, що картка буде для колекції. Скажіть, чи вирішували ви питання з Монобанком і чи було знайдене якесь рішення?
Так проблем не було і нічого було вирішувати. Все працює.
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Додано: Чет 24 лип, 2025 14:17
Hill_78 написав: PUnder написав: Hill_78 написав:
Чи отримував хтось картки Монобанку за кордоном надіслані Монобанком поштою?
.
Так отримували в Німеччині, але не знаю навіщо це син робив, тільки здається 450грг викинув
. Але каже це для колекції
Зрозуміло. Ну так виходить, що картка буде для колекції. Скажіть, чи вирішували ви питання з Монобанком і чи було знайдене якесь рішення?
Знайомі в Америці робили замовлення, все добре наче як
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