RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 262263264265

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
27
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 14:54

Перепідписання договору

Щось притихли вони з приводу перепідписання договору. Нічого не перепідписував - все працює як раніше. Що то було? Чи буде продовження?
MostWanted
 
Повідомлень: 46
З нами з: 30.12.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 21:26

  MostWanted написав:Щось притихли вони з приводу перепідписання договору. Нічого не перепідписував - все працює як раніше. Що то було? Чи буде продовження?

Аналогичная ситуация. Аналогичные вопросы.
Коллеги, что делаем? Подписываем? Или морозимся до последнего? :?:
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 456
З нами з: 13.06.16
Подякував: 75 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 16:03

Re: monobank

Вопрос, ограничение на перевод р2р 29999 грн — оно на другие банки, или внутри банка тоже?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4447
З нами з: 14.10.08
Подякував: 323 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 23:07

Всім добрий вечір чи може хтось підказати як поступити в наступній ситуації. Вивів з БІНАНС по P2P 101к грн. Монобанк почав проводити як вони кажуть фінмоніторинг. Просять надати пояснення і документ походження коштів. Якщо я їм скину квитанцію, що це переказ P2P чи буде якась відповідальність за це, можливо хтось стикався з таким і якось вирішив, буду вдячний за відповідь. Дякую
whitekoval
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 27.09.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 19:48

  whitekoval написав:Всім добрий вечір чи може хтось підказати як поступити в наступній ситуації. Вивів з БІНАНС по P2P 101к грн. Монобанк почав проводити як вони кажуть фінмоніторинг. Просять надати пояснення і документ походження коштів. Якщо я їм скину квитанцію, що це переказ P2P чи буде якась відповідальність за це, можливо хтось стикався з таким і якось вирішив, буду вдячний за відповідь. Дякую

Сам р2р-переказ НЕ пояснює ЛЕГАЛЬНЕ походження ваших статків.
Треба надати довідку ОК-7 (з Дії), або договір продажу майна де можна побачити як ви (та може і вся ваша сім'я) таки заробили ті 100К за 1..2 роки, сплатили податки.
Саме отримання коштів з крипти вважається у Неньці ризиковою операцією, і частіше банки розривають ділові відносини по 15ст -- відмивання коштів. Тому краще не згадувати крипту, а надати первинні квитанції на сам р2р-переказ як звичайний особистий (не комерційний) переказ коштів від 3-ї особи (кума, брата, знайомого)
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6705
З нами з: 05.05.21
Подякував: 516 раз.
Подякували: 1328 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
11
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 21:39

Amethyst А якщо я взагалі проігнорую те що вони запитують і не надам ніяких пояснень, що вони можут зробити обмежити рахунки?)
whitekoval
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 27.09.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 23:31

  whitekoval написав:Amethyst А якщо я взагалі проігнорую те що вони запитують і не надам ніяких пояснень, що вони можут зробити обмежити рахунки?)

Візьмуть паузу на 1..3 міс для проведення власного розслідування. А потім таки -- розрив ділових відносин, переказ грошей в інш банк з призначенням по 15 ст. -- відмивання коштів, тобто інш банк теж розриває відносини... і хтось повідомить таки у поліцію про підозру у шахрайстві ))
Тому при розриві краще просити повернути гроші готівкою, але не всі банки на це погоджуються, а деякі за це беруть коміс у -20..30%
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6705
З нами з: 05.05.21
Подякував: 516 раз.
Подякували: 1328 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
11
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 11:07

Re: monobank

Моно на днях надіслав сповіщення з проханням оновити анкетні дані. Хотів би запитати:

1. Чи може це означати, що їм щось не подобається в моїх транзакціях? По суті, нічого дивного не роблю: користуюсь кредитним лімітом, оплачую покупки. Єдине — час від часу виводжу невеликі суми з PayPal, щоб закрити кредитку. Чи може таке викликати якісь «тригери»?
2. Як краще заповнити анкету, якщо офіційно не працевлаштований і не ФОП? Працюю, але неофіційно, на жаль. Вказувати безробітний чи працевлаштований?

Може, хтось стикався з таким? Поділіться порадами, будь ласка 🙂
sdfk
 
Повідомлень: 9
З нами з: 05.01.23
Подякував: 6 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 20:08

Re: monobank

sdfk, це може бути плановий запит, а може й ні.
Раніше в банках була можливість зазначити, що працевлаштований не офіційно. Можливо, й зараз такий пункт є. Просто якщо вказати безробітний, то на великих грошах буде попадалово на запит від фінмона.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6366
З нами з: 08.03.18
Подякував: 583 раз.
Подякували: 1138 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 262263264265
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Google [Bot] і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14951)
02.10.2025 20:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.