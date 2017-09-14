Додано: Чет 02 жов, 2025 22:05

ЛАД написав: budivelnik написав: .......

такий собі Лад -твердо переконаний що російська+ заводи - зроблять всіх багатими , але чому він не може пояснити чому така "чудова" імперія маючи і російську і заводи - розсипаплась

Я никак и никогда не связывал "російську" с богатством.

А заводы таки нужны. Китай разбогател, главным образом, благодаря заводам. Торговля вторична.

а оце дуже класична радянська помилка - торгівля настільки ж важлива, як й виробництво. так, виробництво можна назвати скелетом - але сам по собі скелет нічого не зробить.на цьому й погоріли радянські директори - які були готові виробляти й далі трактори чи танки - але вони виявилися нікому не потрібні. очевидні речі, але не всі їх розуміють - побудувати виробництво зараз не є великою проблемою. проблема - а кому продати те, що виробив. як зробити, щоб купити в тебе, а не в конкурента. тому казати, що торгівля вторична можуть лише невігласи. навіщо всі хочуть працювати з АТБ - бо АТБ забезпечить певний рівень продажів. а без АТБ ти ніколи не досягнеш таких об'ємів. сучасні Amazon чи AliExpress роблять це в світовому масштабі - а без них куди продавати вироблене?звідки в Китаї заводи? їх там побудував Захід, щоб забезпечити свій попит виробленим в Китаї. не Китай потрапив в США (хоча легпром це окрема тема) - а навпаки. тому ЛАД не кажіть застарілі радянські думки про торгівлю